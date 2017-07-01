Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

Вход свободный

Владивосток, суббота, 01 июля , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные – 1 и 2 июля – во Владивостоке состоятся интересные и полезные мероприятия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

1 июля в 10 часов – игра-путешествие «Памятники истории и культуры Владивостока» в библиотеке № 22 (ул. Славянская, 17, тел. 226-63-73). Вход свободный.

1 июля в 11 часов – Владивосток отпразднует 157-й день рождения. Творческие фестивали, концерты и другие мероприятия пройдут в течение дня на центральной площади, на набережной Спортивной гавани, в городских скверах. Всего задействовано 15 открытых площадок. Вход на все мероприятия в рамках Дня города свободный.

1 июля в 12 часов – киногостиная «Герои книг зовут в кино» в библиотеке № 4 (ул. Светланская, 205, тел. 226-91-44). Вход свободный.

1 июля в 13 часов – виртуальная экскурсия «На маяке твоём не гаснет огонёк» в библиотеке №14 (ул. Полярная,7, тел. 225-56-75). Вход свободный.

1 июля в 13 часов – мультизал «Калейдоскоп» в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8, тел. 244-02-94). Вход свободный.

1 июля в 13 часов – «Встречи за шахматной доской»: час шахмат в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

1 июля в 14 часов – детский кинотеатр «Летний» в библиотеке №13 (ул. Русская,78; тел.: 232-55-96). Вход свободный.

1 июля в 18 часов – лекция «Продюсирование медиапроектов» в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

2 июля в 11 часов – познавательная беседа «Морские символы города Владивостока» в библиотеке №16 (ул. Котельникова, 20, тел. 220-28-52). Вход свободный.

2 июля в 13 часов – литературное мероприятие «Крылатыми словами не бросаются» в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8, тел. 244-02-94). Вход свободный.

2 июля в 13 часов – познавательно-игровой час о городе Владивостоке «Я здесь живу» в библиотеке № 8 (ул. Приморская, 5, тел. 260-25-83). Вход свободный.

2 июля в 14 часов – игротека «По страницам детских журналов» в библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21, тел. 249-54-99). Вход свободный.

2 июля в 14 часов – поэтический час «Мой город музыкален от природы» в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8, тел. 244-02-94). Вход свободный.

2 июля в 14 часов – квест «Мой любимый Владивосток» в библиотеке №13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96). Вход свободный.

2 июля в 14 часов – виртуальное путешествие по знаковым местам краевого центра «Владивосток. Ступеней россыпь» в библиотеке №17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

2 июля в 14 часов – литературное мероприятие «Мой город у моря» в библиотеке №13 (ул. Русская,78; тел.: 232-55-96). Вход свободный.

2 июля в 18 часов – лекция, посвящённая Дню города Владивостока в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

Молодежные мероприятия

2 июля в 15 часов - во Владивостоке на территории набережной Спортивной гавани состоится праздник для всех желающих «Город в тельняшке». Мероприятие приурочено ко Дню работников морского и речного флота и организовано МГУ имени адмирала Г.И. Невельского при поддержке администрации краевой столицы. Вход свободный.

Спортивные мероприятия

1 июля в 9 часов - на площадках мыса Кунгасного пройдет чемпионат Владивостока по пляжному волейболу, посвященный Дню города. В нем примут спортсмены в возрасте от 14 лет и старше. Вход свободный.

1 июля в 10 часов - на центральной площади Владивостока состоится кубок города по спортивному ориентированию. Мероприятие организовано администрацией краевой столицы и федерацией спортивного ориентирования города и станет одной из площадок в честь празднования Дня города. Участники получат карту, на которой будет изображена местность с точечными или линейными ориентирами – необходимо будет быстро выбрать правильный маршрут и правильно реализовать его. Вход свободный.

1 июля в 11 часов - в спортивном комплексе «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) состоятся Всероссийский турнир по борьбе сумо среди женщин и мужчин, а также открытый турнир по самбо среди женщин, посвященный 157-летию со дня основания Владивостока. В мастерском турнире по сумо примут участие команды из Перми, Республик Тыва и Саха (Якутия), Хабаровского и Приморского краев и Еврейской автономной области. Многие спортсмены - призеры чемпионатов Дальневосточного федерального округа, России, Европы и мира. Вход свободный.

1 июля в 11 часов - еще одним красочным спортивным событием города станет парусная регата, которая пройдет на акватории Амурского залива и будет посвящена Дню города. В соревнованиях примут участие команды яхт – клубов и парусных секций в классах «л-р», «кадет», «оптимист», «л 4.7» и «420». Возраст участников – от 9 до 18 лет. Вход свободный.

2 июля в 9 часов - на площадках мыса Кунгасного проходить чемпионат Владивостока по пляжному волейболу, посвященный Дню города. В нем примут участие мужские и женские команды от 14 лет и старше. Вход свободный.

2 июля в 11 часов - еще одним красочным спортивным событием города станет парусная регата, которая пройдет на акватории Амурского залива и будет посвящена Дню города. В соревнованиях примут участие команды яхт – клубов и парусных секций в классах «л-р», «кадет», «оптимист», «л 4.7» и «420» от 9 до 18 лет. Вход свободный.

2 июля в 11 часов - в спортивном комплексе «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) состоятся Всероссийский турнир по борьбе сумо среди женщин и мужчин, а также открытый турнир по самбо среди женщин, посвященный 157-летию со дня основания Владивостока. В мастерском турнире по сумо примут участие команды из Перми, Республик Тыва и Саха (Якутия), Хабаровского и Приморского краев и Еврейской автономной области. Многие спортсмены - призеры чемпионатов Дальневосточного федерального округа, России, Европы и мира. Вход свободный.