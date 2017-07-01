Высокий IQ защитил детей от ранней смерти

От большинства распространенных причин

Владивосток, суббота, 01 июля , РИА Vladnews.

Ученые из Великобритании и Шотландии показали, что высокий коэффициент интеллекта связан со снижением риска смерти от большинства распространенных причин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Многочисленные исследования показывают, что высокие когнитивные способности положительно связаны с продолжительностью жизни. Так, тенденция независимо от пола наблюдается в США, Австралии, Швеции и других странах. Однако факторы, которые опосредуют ее, неясны. Разные гипотезы относят к последним защитные модели поведения (отказ от курения, физическую активность), грамотность в области укрепления здоровья, социальный статус или наследственность. При этом до сих пор влияние интеллекта на смертность рассматривалось для ограниченного круга причин: болезней сердечно-сосудистой системы, травм и суицидов. Кроме того, нередко гендерное распределение в выборках происходило в пользу мужчин.

В новой работе специалисты из Эдинбургского университета и иных научных учреждений изучили корреляцию на примере одной страны, Шотландии, с учетом всех наиболее распространенных причин смерти. В 1947 году власти королевства провели сплошное тестирование школьников, рожденных в 1936 году, на общий интеллект (для сравнения с показателями 1932 года). Для оценки когнитивных способностей использовался тест умственного развития и творческой одаренности (Moray House Picture Intelligence Test), специально разработанный с этой целью. Методика обладала надежностью и валидностью, сопоставимыми с более распространенными теперь матрицами Равена и тестом Стэнфорда-Бине.

Исследование охватило около 94 процентов детей целевого возраста, или 70 805 человек. В выборку авторов вошли 65 765 из них, включая 32 229 женщин. Статистика смертности на конец 2015 года формировалась на основе данных из баз национальных служб здравоохранения Англии, Уэльса и Шотландии. К этому времени в среднем возрасте 66,1 года скончались 25 979 респондентов. Анализ показал, что более высокие баллы по тесту отрицательно коррелируют с риском смерти от большинства причин, в том числе различных форм рака, деменции, респираторных заболеваний и расстройств пищеварения. Для максимальных и минимальных значений коэффициента интеллекта показатель достигал двукратной разницы.

Сила корреляции варьировалась между подгруппами женщин и мужчин. Так, у последних более высокие когнитивные способности снижали вероятность смерти, связанной с деменцией, на 10 процентных пунктов, тогда как у женщин — на 24 процентных пункта. В то же время интеллект ассоциировался у женщин с повышенным риском аутоагрессии. Достоверность полученных результатов ученые также проверили на отдельных выборках — с включением социодемографических параметров или определенного региона Шотландии. В целом дополнительные расчеты подтвердили выводы. Одно из ключевых различий проявилось в ослабленной связи коэффициента интеллекта с риском инсульта в зрелости.

Ранее российские исследователи пришли к выводу, что высокие когнитивные способности способствуют только долголетию мужчин.