В канун Дня города на линию во Владивостоке вышел «праздничный» трамвай

«Праздничный» вагон будет курсировать на линии до конца лета.

Владивосток, суббота, 01 июля , РИА Vladnews.

На маршрут № 6 во Владивостоке вышел трамвай, празднично украшенный ко Дню города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Его первыми пассажирами стали воспитанники «Восточной школы».

Юные горожане не только совершили поездку в нарядном вагоне, прослушав лекцию на тему безопасности дорожного движения от сотрудников ГИБДД. Для них также была организована экскурсия с трамвайное депо.

Организаторами экскурсии стали специалисты ОАО «Электротранспорт».

«Такие экскурсии очень популярны среди школьников, – рассказала Екатерина Бойкова, главный ревизор по безопасности движения ОАО «Электротранспорт». – Мы знакомим детей с тем, чем живут вагоны после «работы»: как наши сотрудники их отмывают, красят, ремонтируют. Обязательно показываем учебный центр, где обучают будущих вагоновожатых. Не исключено, что спустя несколько лет увидим кого-то из наших юных экскурсантов в числе учеников».

Как сообщили в управлении транспорта администрации города, «праздничный» вагон будет курсировать на линии до конца лета.