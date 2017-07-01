157 лет Владивостоку: концерты лучших творческих коллективов города и популярной певицы Евы Польна пройдут на центральной площади

В 20:50 на центральной площади состоится концерт популярной певицы Евы Польна

Владивосток, суббота, 01 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 1 июля, Владивосток отпразднует 157-й день рождения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Для жителей и гостей города подготовлено множество творческих мероприятий. Фестивали и концерты пройдут в скверах, на набережной Спортивной гавани, в парке Минного городка. Основные праздничные мероприятия состоятся на центральной площади города. Сразу после театрализованного шествия (около 13 часов) здесь начнётся четырёхчасовая концертная программа.

С днем рождения любимый город поздравят творческие коллективы Владивостока. На сцену выйдут хореографические ансамбли «Пульс», «Арт-грация», шоу-балет «Терция», вокальная группа народного хора «Покров», студия современной хореографии «Параллели», цирковая студия «Сказка», камерный балет «Алетейя», ансамбль спортивно-бального танца «Брависсимо», ансамбль эстрадного танца «Час пик», солисты Александр Пстыга, Дмитрий Сабитов и другие артисты. Здесь прозвучат песни о Владивостоке, море и другие вокальные композиции.

Вечерняя концертная программа стартует в 19 часов, с 157-летием города его жителей поздравят владивостокские группы «Бриз» и «Ураган». В ходе концерта зрителей ждёт конкурс «Музыкальные перевертыши» – присутствующим будет предложено угадать мелодии.

В 20:50 на центральной площади состоится концерт популярной певицы Евы Польна.

Собравшихся на площади в этот вечер ждёт ещё один сюрприз от администрации Владивостока – пенная вечеринка.

Завершится празднование Дня города красочным фейерверком в 22 часа. Его можно будет увидеть на центральной площади, в п. Подножье и п. Трудовое.