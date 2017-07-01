В выходные дни во Владивостоке пройдет ряд спортивных мероприятий

Кроме того, 1 и 2 июля на площадках мыса Кунгасного пройдет чемпионат Владивостока по пляжному волейболу

Владивосток, суббота, 01 июля , РИА Vladnews.

В субботу, 1 июля, и в воскресенье, 2 июля, во Владивостоке традиционно пройдет ряд спортивных мероприятий, посвященных Дню города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Администрация краевой столицы приглашает жителей приобщиться к здоровому образу жизни и поддержать спортсменов.

Так, 1 и 2 июля в 11 часов в спортивном комплексе «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) состоятся Всероссийский турнир по борьбе сумо среди женщин и мужчин, а также открытый турнир по самбо среди женщин. В мастерском турнире по сумо примут участие команды из Перми, Республик Тыва и Саха (Якутия), Хабаровского и Приморского краев и Еврейской автономной области. Многие спортсмены – призеры чемпионатов Дальневосточного федерального округа, России, Европы и мира.

Кроме того, 1 и 2 июля на площадках мыса Кунгасного пройдет чемпионат Владивостока по пляжному волейболу. В нем примут участие мужские и женские команды, участники – в возрасте от 14 лет и старше. Начало в 9.00.

Еще одним красочным спортивным событием города станет парусная регата, которая состоится 1 и 2 июля на акватории Амурского залива. В соревнованиях примут участие команды яхт-клубов и парусных секций в классах «л-р», «кадет», «оптимист», «л 4.7» и «420». Возраст спортсменов – от 9 до 18 лет. Начало – в 11.00.