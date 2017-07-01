Афиша культурных событий Приморья с 1 по 7 июля

Завтра жителей и гостей города ждут праздничные мероприятия

Владивосток, суббота, 01 июля , РИА Vladnews.

1 июля, в субботу, культурная жизнь Приморья будет сосредоточена в самом сердце края – во Владивостоке, который в эти выходные празднует День рождения. В честь 157-летия города для его жителей и гостей пройдут праздничные мероприятия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В 11.00 начнётся театрализованное шествие по улице Светланской. Затем на центральной площади состоится дневная концертная программа. Вечерний концерт стартует в 19.00. Творческие коллективы, сменяя друг друга, поздравят город с Днем рождения. В 21.00 на сцену выйдет популярная исполнительница Ева Польна. Тематические фестивали и концерты пройдут в этот день в скверах и на набережной Спортивной гавани. В 22.00 начнется праздничный фейерверк, который можно будет увидеть с нескольких точек города: на площади Борцов Революции, в посёлке Трудовое и на острове Русском (Подножье).

Специальную большую экскурсионную программу ко Дню рождения Владивостока подготовил краевой музей имени Арсеньева. Вопросы и запись по телефону: 8 (423) 2-005-313.

Помимо этого, приморцы смогут посетить постоянно действующие выставки в музее Арсеньева. В главном корпусе музейного комплекса – на Светланской, 20 работает выставка, посвящённая 220-летию со дня рождения и 40-летию канонизации Иннокентия Вениаминова, епископа Православной Российской церкви, митрополита Московского и Коломенского. Она продлится до 31 августа.

Здесь же до конца лета открыты выставки:

«Коллекционируя Россию. Пермские боги» – выставка религиозной деревянной скульптуры из коллекции Пермской государственной художественной галереи. Это часть масштабного проекта «Коллекционируя Россию», который музей реализует в партнерстве с Благотворительным фондом Владимира Потанина по программе «Музейный десант»;

«Древнее поселение «Черепаха-13»: мир людей и вещей» – артефакты, найденные в ходе спасательных раскопок поселения «Черепаха-13», которые провёл научно-производственный центр историко-культурной экспертизы Владивостока в 2015 году. Работы проводились по заказу «Приморский Энтертеймент Резортз Сити» – дочерней компании камбоджийского инвестора «NagaCorpLtd», одного из ключевых инвесторов интегрированного развлекательного курорта «Приморье».«Klimenkoff: фарфор в советском стиле» – здесь представлена коллекция изделий мастерской Klimenkoff, переданных в дар музею Игорем и Еленой Клименковыми: живописные портреты из серии «Преемственность власти», рельефы декоративных элементов Московского метро и фарфоровая пластика. Персонажи и бытовые предметы советского периода 1950-1970-х гг. выполнены с техническим совершенством и редким вниманием к деталям.

«Первая. Забытая» – о событиях Первой мировой войны на Дальнем Востоке.

«LENIN. Образ вождя» – название говорит само за себя. Среди экспонатов множество вещей, созданных в Советском Союзе. Также на выставке можно познакомиться с портретами вождя мирового пролетариата, выполненными художниками из Японии, мастерами ткачества и фарфора из Китая.

В Главном корпусе музея постоянно проходят интерактивные и заказные детские программы – квесты, экскурсии, мастер-классы. Узнать подробности и записаться на участие можно по телефону: 8 (423) 2-411-173.

Выставка Национальных костюмов народов мира в миниатюре проходит в Доме чиновника Суханова (ул. Суханова, 9) Приморского государственного музея имени Арсеньева. На ней представлена обширная частная коллекция – более 150 кукол из 80 стран.Кроме того, в филиале на Суханова постоянно работает экспозиция Портрет семьи Сухановых, где показаны все стороны быта русской семьи начала ХХ века в реконструкции интерьера старинного дома провинциального чиновника, вице-губернатора и статского советника. Регулярно проходят экскурсии по Дому чиновника на английском языке и заказные программы для детей.

В Доме путешественника Арсеньева (ул. Арсеньева, 7б) постоянно работает экспозиция «Портрет семьи Арсеньевых» – своими глазами можно увидеть рабочий кабинет, в котором Владимир Арсеньев писал свои книги. Интерьер его полностью реконструирован и наполнен подлинными предметами: письменный стол, книжный шкаф, кресло-качалка, глобус звёздного неба, пишущая машинка, фотографии и документы, издания его книг.

В Музее Города (ул. Петра Великого, 6) проходит выставка, посвященная 105-летию со дня рождения Павла Павловича Куянцева (1912-1997) – приморца, капитана, талантливого художника. Экспонаты, связанные с биографией капитана, собраны из нескольких фондов: партнёрами экспозиции стали музей пароходства, музей МГУ имени Невельского, Общество изучения Амурского края. Представлены работы Павла Куянцева, который известен как щедрый даритель своих картин.

Ежедневно работают «Открытые морские залы: Тихоокеанское время» – выставочный проект о людях, живущих у моря, что особенного в их ощущении жизни, а также семейный проект «Рыбий день: погружаясь на морское дно». Попадая в пространство выставки, ребенок становится маленькой рыбкой и, путешествуя по игровому пространству – «морскому дну», знакомится с жизнью морских обитателей и получает новые знания об окружающем его мире, о море и его обитателях. В Приморской государственной картинной галерее (ул. Алеутская, 12) постоянно работает выставка «Русское искусство XVI – начала XX века».

Древнерусское искусство представлено иконами XVI – XVIII веков. В экспозиции отечественной живописи XVIII – начала XX веков зрители увидят портреты кисти Фёдора Рокотова, Владимира Боровиковского, Ореста Кипренского, Василия Тропинина, Ильи Репина, Валентина Серова. Великолепны пейзажи Василия Поленова, Константина Маковского, Исаака Левитана, Ивана Шишкина. Один из залов посвящён морскому пейзажу, и центральное место в нем занимает картина Ивана Айвазовского «Восход солнца на Чёрном море».

Различные художественные течения рубежа XIX – начала ХХ века представлены произведениями Константина Сомова, Мартироса Сарьяна, Николая Фешина, Петра Кончаловского, Роберта Фалька, Аристарха Лентулова и других.

В год 50-летия галереи научные сотрудники подготовили к изданию альбомы-каталоги «Русское искусство XVIII – начала XX века в собрании Приморской государственной картинной галереи» и «Русская живопись и графика XVIII – начала XX века», в которых отражены результаты большой научно-исследовательской работы. Все желающие смогут приобрести альбомы-каталоги в кассе картинной галереи.

Приморская краевая филармония (ул.Светланская, 15) подготовила для приморцев следующие мероприятия:

1 июля в 12.00 – детская музыкальная программа «Дюймовочка»;

1 июля в 18.30 –литературно-музыкальная программа «Известный и неизвестный Пушкин»;

2 июля в 12.00 – детская социальная программа «Делу – время, Потехе – час»;

2 июля в 18.30 – Праздничная Эстрадная концертная программа ко Дню города Владивостока «Любимый город»;

5 июля в 18.30 – фольклорная программа «Летние вечёрки»;

6 июля в 18.30 – закрытие сезона «Парад солистов», Тихоокеанский симфонический оркестр.

В программе Приморского краевого драматического театра Молодежи (ул. Светланская, 15а):

1 июля в 12.00 – сказка в одном действии «Василиса Прекрасная» (6+);

1 июля в 18.30 – Казачья музыкальная комедия в двух действия, «Бабий бунт» (12+);

6 июля в 11.00 – спектакль-шоу в одном действии «Корабль-призрак» (6+);

7 июля в 11.00 – сказочный вестерн в двух действиях «Волшебник Изумрудного города» (6+)

3 июля в 12.00 – «Как научить умываться котёнка» (3+);

4 июля в 10.00 – «Аистёнок и пугало» (3+);

4 июля в 12.00 – «Буратино» (5+).

Приморский Океанариум (ул. Академика Касьянова, 25):

Билеты продаются на территории океанариума. Режим работы кассы с 10.00 до 18.00. Понедельник – выходной.

Справки по тел.: 8 (423) 223-94-22, 8 (924) 732-01-22.