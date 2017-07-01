Во Владивостоке задержана денежная контрабанда

100 тысяч долларов не удалось пронести через «зеленый коридор»

Владивосток, суббота, 01 июля , РИА Vladnews.

Сотрудниками таможенного поста Аэропорт Владивосток в ходе проведения таможенного досмотра личных вещей гражданина КНДР обнаружено 100 тысяч долларов США, сокрытых от таможенного декларирования, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Внимание таможенников привлекла бережно упакованная картонная коробка, которая находилась в багаже пассажира. В ходе досмотра владелец пояснил, что там находятся лекарства. Однако, как показало «вскрытие», лекарств в коробке не оказалось. Данный факт, конечно, не расстроил бы владельца, будь он на другой стороне границы, так как содержимого контейнера с лихвой хватило бы на любые лекарства. Но учитывая, что вскрытие происходило в зоне таможенного контроля при прохождении «зеленого коридора», отвечать теперь придется по всей строгости закона.

Учитывая особо крупный размер сокрытой от декларирования валюты, пассажиру, убывающему в КНДР, грозит уже уголовная ответственность в соответствии со ст. 200.1. УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».

Следует отметить, что недекларирование валюты при убытии за границу, является одним из самых распространенных правонарушений, выявляемых в аэропорту, в том числе по причине того, что зачастую совершается несознательно.

Так несколькими днями ранее в ходе проведения устного опроса гражданина КНР было установлено, что им вывозится незадекларированная валюта в сумме 10 000 долларов США, 3 900 китайских юаней и 81 000 рублей. Как пояснил нарушитель, с правилами перемещения через таможенную границу денежных средств он не знаком, до прохождения таможенного контроля к информационному стенду не подходил, а также не обращался к таможенному инспектору за консультацией.

Зачастую такая непредусмотрительность и является причиной совершения аналогичных нарушений. Ведь, заходя в зону таможенного контроля, расположенную в «зеленом коридоре», лицо, совершающее пересечение таможенной границы, тем самым заявляет об отсутствии у него товаров и денежных средств, подлежащих декларированию.

В свою очередь, в соответствии с требованиями статей 3, 4 Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, утвержденного Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05.07.2010 № 51, ввоз и вывоз физическим лицом наличных денежных средств и дорожных чеков с таможенной территории таможенного союза осуществляется без ограничений при единовременном ввозе или вывозе таких средств на общую сумму, не превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США без таможенного декларирования в письменной форме. В случае превышения такого эквивалента необходимо декларирование всей суммы наличных денежных средств в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации.

Таким образом, в этом случае гражданин КНР по неосмотрительности превысил разрешенную к перемещению без декларирования сумму, тем самым совершив административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 16.4 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».