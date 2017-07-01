Дневник девушки: Я - в Ялте! 16:21, 30 июня Дневник девушки: Я - в Ялте! (Видео)
Отстрел лопастей вертолета на авиазаводе покалечил двух мужчин 14:49, 30 июня Отстрел лопастей вертолета на авиазаводе покалечил двух мужчин (Эксклюзив)
Военный самолет загорелся в Приморье 13:46, 30 июня Военный самолет загорелся в Приморье (Фото и Видео)
Новостная лента
Июль, 01 суббота
06:18
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
06:18
​Фэншуй прогноз для владивостокцев на июль Эксклюзив
06:18
Константин Межонов: Владивосток развивается, несмотря ни на что
06:02
Во Владивостоке задержана денежная контрабанда
05:01
Высокий IQ защитил детей от ранней смерти
04:04
Весенний призыв в российской армию исполнен на 72%
03:07
В канун Дня города на линию во Владивостоке вышел «праздничный» трамвай
02:24
157 лет Владивостоку: концерты лучших творческих коллективов города и популярной певицы Евы Польна пройдут на центральной площади
01:02
В Приморье задержана контрабанда нефрита
00:23
В выходные дни во Владивостоке пройдет ряд спортивных мероприятий
00:12
Афиша культурных событий Приморья с 1 по 7 июля
Июнь, 30 пятница
23:22
Приморцы смогут добраться до Японии или Благовещенска менее чем за 3 часа
22:02
Во Владивостоке прошло более 900 эко-рейдов
21:15
Празднование Дня города во Владивостоке началось с торжественных возложений цветов Фото
20:31
Театрализованное шествие горожан в честь 157-летия Владивостока пройдёт уже завтра
19:20
Жителей и спортсменов Владивостока приглашают пройти спортивный лабиринт на День города
18:39
Голод делает человека умным, - ученые
17:52
Спортивные итоги года подвели во Владивостоке
17:41
Чили и Германия встретятся в финале Кубка Конфедераций
17:30
«Добрый Владик», фестивали водных фонариков и красок Холи, концерты, выставки и другие мероприятия в честь Дня города проходят во Владивостоке
17:19
Ученые узнали секрет идеальной улыбки
17:03
Большинство приморцев этим летом отправятся отдыхать в Москву
16:46
Персональная выставка Алексея Воронина открылась во Владивостоке Фото
16:32
Во Владивостоке завершается реконструкция ещё двух подпорных стен Фото
16:21
Дневник девушки: Я - в Ялте! Видео
16:00
Опасное заболевание обнаружено в одном из сел Приморья
15:47
Группа наркозависимых приморцев выращивала коноплю
15:36
Источник: Авария на вертолете в Приморье привела к тяжелым травмам у мужчин Эксклюзив
15:25
Во Владивостоке Молодежный ресурсный центр организует в пришкольных лагерях игры по профилактике вредных привычек
15:14
В Приморье ожидается подъем уровня воды на реках
15:02
История Владивостока отражена на открытках
14:54
Две незначительные аварии осложнили движение в пригороде Владивостока Фото
14:49
Отстрел лопастей вертолета на авиазаводе покалечил двух мужчин Эксклюзив
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4156 (95) от 30 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Без глянца и пафоса. Только с любовью
Гостиница на Бурном уйдет по-английски?
Потусим, Владивосток?
Пробежать за миллион
Дорогие владивостокцы!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Во Владивостоке задержана денежная контрабанда

100 тысяч долларов не удалось пронести через «зеленый коридор»
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, суббота, 01 июля , РИА Vladnews.

Сотрудниками таможенного поста Аэропорт Владивосток в ходе проведения таможенного досмотра личных вещей гражданина КНДР обнаружено 100 тысяч долларов США, сокрытых от таможенного декларирования, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Внимание таможенников привлекла бережно упакованная картонная коробка, которая находилась в багаже пассажира. В ходе досмотра владелец пояснил, что там находятся лекарства. Однако, как показало «вскрытие», лекарств в коробке не оказалось. Данный факт, конечно, не расстроил бы владельца, будь он на другой стороне границы, так как содержимого контейнера с лихвой хватило бы на любые лекарства. Но учитывая, что вскрытие происходило в зоне таможенного контроля при прохождении «зеленого коридора», отвечать теперь придется по всей строгости закона.

Учитывая особо крупный размер сокрытой от декларирования валюты, пассажиру, убывающему в КНДР, грозит уже уголовная ответственность в соответствии со ст. 200.1. УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».

Следует отметить, что недекларирование валюты при убытии за границу, является одним из самых распространенных правонарушений, выявляемых в аэропорту, в том числе по причине того, что зачастую совершается несознательно.

Так несколькими днями ранее в ходе проведения устного опроса гражданина КНР было установлено, что им вывозится незадекларированная валюта в сумме 10 000 долларов США, 3 900 китайских юаней и 81 000 рублей. Как пояснил нарушитель, с правилами перемещения через таможенную границу денежных средств он не знаком, до прохождения таможенного контроля к информационному стенду не подходил, а также не обращался к таможенному инспектору за консультацией.

Зачастую такая непредусмотрительность и является причиной совершения аналогичных нарушений. Ведь, заходя в зону таможенного контроля, расположенную в «зеленом коридоре», лицо, совершающее пересечение таможенной границы, тем самым заявляет об отсутствии у него товаров и денежных средств, подлежащих декларированию.

В свою очередь, в соответствии с требованиями статей 3, 4 Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, утвержденного Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05.07.2010 № 51, ввоз и вывоз физическим лицом наличных денежных средств и дорожных чеков с таможенной территории таможенного союза осуществляется без ограничений при единовременном ввозе или вывозе таких средств на общую сумму, не превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США без таможенного декларирования в письменной форме. В случае превышения такого эквивалента необходимо декларирование всей суммы наличных денежных средств в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации.

Таким образом, в этом случае гражданин КНР по неосмотрительности превысил разрешенную к перемещению без декларирования сумму, тем самым совершив административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 16.4 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье задержана контрабанда нефрита
01:02, 01 июля 2017 В Приморье задержана контрабанда нефрита

Камень не доехал до Китая

Опасное заболевание обнаружено в одном из сел Приморья
16:00, 30 июня 2017 Опасное заболевание обнаружено в одном из сел Приморья

Пятерых собак усыпили и сожгли

Группа наркозависимых приморцев выращивала коноплю
15:47, 30 июня 2017 Группа наркозависимых приморцев выращивала коноплю

По данному факту было возбуждены уголовные дела

Источник: Авария на вертолете в Приморье привела к тяжелым травмам у мужчин
15:36, 30 июня 2017 Источник: Авария на вертолете в Приморье привела к тяжелым травмам у мужчин

Версия произошедшего - от пострадавших во время аварии

Отстрел лопастей вертолета на авиазаводе покалечил двух мужчин
14:49, 30 июня 2017 Отстрел лопастей вертолета на авиазаводе покалечил двух мужчин

Пострадавшие из Арсеньева доставлены во Владивосток на операцию

Грузовик и микроавтоубс столкнулись в Приморье
14:43, 30 июня 2017 Грузовик и микроавтоубс столкнулись в Приморье

Автомобили получили серьезные повреждения

Авария с перевёртышем произошла в Приморье
13:57, 30 июня 2017 Авария с перевёртышем произошла в Приморье

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить