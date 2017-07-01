Во Владивостоке ограничат движение и парковку транспорта

Адреса участков автомобильных дорог

Владивосток, суббота, 01 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 1 июля, во Владивостоке состоятся праздничные мероприятия, посвященные 157-летию столицы Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В День города пройдут театрализованное шествие горожан по Светланской, народные гулянья, тематические концертные программы на центральной площади города, в городских скверах и на набережной Спортивной гавани. В связи с этим 1 июля будут ограничены движение и парковка всех видов транспортных средств по ряду улиц города.

С 8 до 14 часов движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской;

- по улице Светланской: от пересечения с улицей Алеутской до дома № 66 по улице Светланской;

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семеновской;

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей Светланской;

- по улице Лазо: от пересечения с улицей Суханова до пересечения с улицей Светланской;

- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Корабельной Набережной;

- по улице Корабельной Набережной: от пересечения с Океанским проспектом до дома № 66 по улице Светланской.

с 21 часа 30 минут до 22 часов 45 минут движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Алеутской: от пересечения с улицей 1-й Морской до пересечения с улицей Семеновской;

- по улице Светланской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Уборевича;

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семеновской.

На данные периоды времени будет организован объезд по улицам 1-й Морской, Тигровой, Семеновской, Калинина, Вилкова, Окатовой, Спортивной, Гоголя, Аксаковской, Всеволода Сибирцева, Некрасовской, Океанскому и Партизанскому проспектам.