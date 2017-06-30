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В Приморье задержана контрабанда нефрита

Камень не доехал до Китая
Фото: ДВТУ Фото: ДВТУ
Владивосток, суббота, 01 июля , РИА Vladnews.

Крупную партию необработанного нефрита задержали сотрудники ДВОТ в пункте пропуска Марково в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Пресечь контрабандный вывоз в Китай более трех с половиной тонн нефрита удалось в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Было установлено, что к незаконному экспорту нефрита в адрес китайской компании готовились заранее.

Для беспрепятственного вывоза из России ценных природных камней злоумышленники подготовили полный комплект документов, необходимых для таможенного оформления. В соответствии с товаросопроводительными документами добыт вывозимый нефрит на российской территории, задекларирован и погружен в прицеп автотранспортного средства в Казахстане, там же на экспорт стратегически важного товара, к коим отнесен нефрит, получена специальная лицензия.

Однако проведенные оперативниками ДВОТ проверочные мероприятия показали, что все сопроводительные документы - сплошная «липа». Так, выяснилось, что компания, указанная в документах, как добывающая нефрит, таковой не является, договор на поставку нефрита с указанной в документах компанией не заключался, лицензию на экспорт никто не выдавал, а автотранспортное средство для погрузки нефрита в Республику Казахстан не выезжало.

Идентификационная и товароведческая экспертиза показала, что изъятые минералы являются полудрагоценными камнями нефрит, их вес составил 3,7 тонны, а рыночная стоимость – 22 миллиона рублей.

Дальневосточной оперативной таможней возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере. Проводятся неотложные следственные действия в целях установления всех обстоятельств преступления и причастных к нему лиц.

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