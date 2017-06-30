Празднование Дня города во Владивостоке началось с торжественных возложений цветов

Яркой точкой празднования Дня города станет красочный фейерверк

Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 30 июня, накануне празднования Дня города прошли торжественные возложения цветов и венков к памятникам Николаю Муравьеву-Амурскому, Якову Семенову и стеле Владивосток – город воинской славы», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В торжественной церемонии приняли участие исполняющий обязанности главы города Константин Межонов, ветераны и военнослужащие, духовенство и общественность.

Основные праздничные мероприятия в рамках Дня города состоятся в субботу, 1 июля. В 11 часов начнётся театрализованное шествие по улице Светланской. Затем на центральной площади состоится дневная концертная программа. Вечерний концерт стартует в 19 часов. Творческие коллективы, сменяя друг друга, поздравят город с днем рождения. В 21 час на сцену выйдет популярная исполнительница Ева Польна. Тематические фестивали и концерты пройдут в этот день в скверах и на набережной Спортивной гавани.

Яркой точкой празднования Дня города станет красочный фейерверк. В 22 часа его можно будет увидеть в трех точках приморской столицы: на площади Борцов Революции, в посёлке Трудовое и на острове Русском (Подножье).