Во Владивостоке прошло более 900 эко-рейдов

И. о. главы Владивостока выступил с докладом об итогах года

Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

29 июня и. о. главы Владивостока Константин Межонов выступил с докладом об итогах 2016 года перед депутатами городской думы, сообщает корреспондент РИА VladNews. Он рассказал о том, чем жил и как развивался Владивосток в прошлом году.

Так, как сообщил Межонов, в прошлом году сотрудниками муниципалитета было проведено более 900 экологических рейдов.

В 2016 году во Владивостоке были проведены 80 экологических уроков в 32 школах города, 3 экологические акции «Ненужную бумагу, пластик – на нужное дело!» (по раздельному сбору макулатуры, пластика, отработанных батареек – собрано около 38 тонн отходов), 40 тематических экскурсий на экологические предприятия Владивостока, экологические игры с участием 40, турниры «Что? Где? Когда?» экологической тематики (участвовали 45 команд из 20 школ).



В ходе молодежной тематической экологической конференции более 200 старшеклассников и студентов вместе со специалистами городской администрации и сотрудниками ДВФУ обменялись знаниями и практическим опытом в области решения актуальных проблем охраны природы. Были также организованы и проведены конкурсы творческих работ с использованием отходов. В этих мероприятиях приняли участие около 11,5 тысяч человек из 64 учебных заведений города.

Итоги экологического просвещения и образования населения в 2016 году были подведены на торжественном мероприятии «ЭКОШОУ-2016», где были вручены подарки победителям и наиболее активным участникам акций. Победителем среди учебных заведений города в номинации «Лучший экологический коллектив года» стала школа № 47, ей вручен сертификат на приобретение техники номиналом 65 000 рублей.

На территории учреждений образования Владивостока установлено 15 контейнеров с информационной табличкой для сбора пластика. В городе размещено 30 информационных щитов с экологической тематикой.

Проведены уже ставшие традиционными акции «Мы – «За» чистый город!» на береговой территории ж/д станции «Вторая Речка», а также на территории муниципального пляжа поселка Подножье на острове Русский. В них приняли участие 120 человек, которые собрали 930 килограммов отходов и мусора.

Администрацией Владивостока в 2016 году было оказано содействие в вывозе и утилизации отходов, собранных во время субботников на острове Рикорда и в бухте Труда на острове Русский в рамках экологического проекта «Остров мечты», уборке береговой полосы (мыс Тобизина) и территории остановки «Ворошиловская батарея» (остров Русский).

Сотрудниками администрации города были проведены 968 профилактических экологических проверок с выездом на место – в том числе 12 рейдов по пляжам. По их итогам выявлено 792 нарушения, составлено 209 протоколов об административных правонарушениях, выдано 21 предписание по устранению выявленных правонарушений, начислено штрафов на сумму 575 200 рублей.

Выполнено лесоустройство городских лесов, определена площадь городских лесов на территории Владивостокского ГО (она составляет 873 гектара), произведена постановка 46 участков городских лесов на кадастровый учет, разработан лесохозяйственный регламент городского Владивостокского лесничества.

В 2016 году было выявлено 212 случаев незаконного уничтожения зеленых насаждений: исчезло 2 684 дерева и 210 кустов, повреждено 604 дерева и 24 куста. Злоумышленники уничтожили 29 135 квадратных метров травяного покрова (плодородно-растительного слоя). Общая сумма ущерба – более 79,7 миллионов рублей".