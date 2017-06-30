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Театрализованное шествие горожан в честь 157-летия Владивостока пройдёт уже завтра

Завершит шествие тематическая колонна «Мой город – моя гордость»
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Завтра, 1 июля, Владивосток отпразднует 157-й день рождения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В 11 часов начнётся театрализованное шествие горожан по улице Светланской - самое массовое и зрелищное мероприятие в череде праздничных событий.

Участие в шествии примут трудовые коллективы, семьи с детьми и все желающие горожане. По главной улице Владивостока пройдёт несколько тематических колонн. Так, возглавит шествие колонна «Владивосток – мой дом родной». Планируется, что в её состав войдут церемониальный коллектив барабанщиц, почётные граждане города, молодожёны в свадебных нарядах, представители национальных диаспор.

Следующая колонна - «Владивосток – форпост России». Возглавит колонну военный оркестр ТОВВМУ, далее пройдут курсанты Дальрыбвтуза, представители общественных организаций «Боевое братство», «Союз десантников России», «Российский Союз ветеранов Афганистана», «Российский Красный Крест», «Дети войны» и другие. Здесь же будет представлен стилизованный под военный корабль грузовик.

Еще одна колонна театрализованного шествия - «Владивосток – город будущего». Её сформируют воспитанники школ искусств, ученики общеобразовательных школ, студенты, спортсмены, представители клуба близнецов. Украшением колонны станет парад колясок и аниматоры.

Завершит шествие тематическая колонна «Мой город – моя гордость». Здесь пройдут представители пяти районов Владивостока и предприниматели города.

Сразу после завершения театрализованного шествия на центральной площади Владивостока стартует дневной концерт, начнут работу самые разные локальные площадки. В 19 часов здесь пройдёт вечерний концерт с участием известной исполнительницы Евы Польна. Кроме того, в этот день фестивали и концерты пройдут в скверах, на набережной Спортивной гавани и парке Минного городка. Завершится празднование Дня города красочным фейерверком в 22 часа. Его можно будет увидеть на центральной площади, в п. Подножье и п. Трудовое.

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