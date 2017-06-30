Жителей и спортсменов Владивостока приглашают пройти спортивный лабиринт на День города

На соревнованиях будет использоваться электронная отметка «Sportident»

Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Завтра, 1 июля, в 10 часов на центральной площади Владивостока состоится кубок города по спортивному ориентированию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Мероприятие организовано администрацией краевой столицы и федерацией спортивного ориентирования города и станет одной из площадок в честь празднования Дня города.

Найти выход из спортивного лабиринта приглашаются все горожане от 12 лет и старше. Участники получат карту, на которой будет изображена местность с точечными или линейными ориентирами – необходимо будет быстро выбрать правильный маршрут и правильно реализовать его.

Отметим, на центральной площади города организаторы также проведут третий этап общегородских соревнований «Спортивный лабиринт» среди обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Владивостока.

На соревнованиях будет использоваться электронная отметка «Sportident». Дополнительную информацию можно узнать на сайте приморской краевой федерации спортивного ориентирования.