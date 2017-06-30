Голод делает человека умным, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследования выяснили, что воздержание от пищи повышает интеллектуальные способности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МИР24.

Как оказалось все дело в гормоне голода - грелине, который синтезируется клетками в желудочно-кишечном тракте. При длительном отсутствии пищи его концентрация в организме увеличивается с каждым часом, стимулируя появление новых клеток мозга и защищая от старения уже сформированные элементарные частицы.

Специалисты изучили действие гормона на мышах и выяснили, что грызуны, которые питались реже и набирали за день минимальное количество калорий, показывали более высокие умственные способности, нежели их сытые сородичи. Голодные животные охотнее обучались чему-то новому, а также демонстрировали хорошую память.

Таким образом, ученым удалось подтвердить мнение многих людей, что они начинают лучше думать во время поста. Специалисты отмечают, это происходит потому, что грелин запускает процесс под названием нейрогенез, который заставляет клетки мозга усиленно делиться и образовывать новые связи.

Уже в скором времени специалисты планируют провести полномасштабное исследование, участниками которого станут люди в возрасте от 20 до 45 лет для проведения полномасштабных исследований.