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Спорт

Спортивные итоги года подвели во Владивостоке

И. о. главы Владивостока выступил с докладом об итогах 2016-го
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

29 июня и. о. главы Владивостока Константин Межонов выступил с докладом об итогах 2016 года перед депутатами городской думы, сообщает корреспондент РИА VladNews. Он рассказал о том, чем жил и как развивался Владивосток в прошлом году.

Как сообщил Межонов, на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» на 2014 – 2019 годы в 2016 году было выделено из бюджета Владивостока и успешно реализовано 174 956 тысяч руб.

"В 2016 году во Владивостоке проведено 120 календарных физкультурно-спортивных мероприятий, - отметил и.о. главы города.

Сегодня в Центре спортивной подготовки женских единоборств «АМАЗОНКА» – 391 занимающаяся; в «Центре спортивной подготовки населения по различным видам спорта города Владивостока» – 723 занимающихся; в «Специализированной детско-юношеской спортивной школе единоборств города Владивостока» – 1 009 занимающихся; в «Центре развития физической культуры и массового спорта среди различных категорий населения, в том числе по техническим видам спорта» – 59 занимающихся. В общей сложности, к активным занятиям спортом привлечены 2 182 жителя Владивостока.

В рамках программы за год было организовано и проведено более 190 физкультурно-спортивных мероприятий. В них приняли участие свыше 60 тысяч человек разных возрастных групп. Самыми массовыми из них стали первый Владивостокский международный марафон (более 2 500 участников) и всероссийское спортивно-массовое мероприятие «Гонка героев» (7 000 участников).

Особенно популярными и массовыми среди любителей спорта стали общегородской «Зеленый марафон» (около 1 000 участников); «Забег добрых дел» (более 700 участников); благотворительный забег в рамках Восточного экономического форума «Спаси леопарда» (600 участников); турнир по хоккею среди непрофессиональных (дворовых) команд (400 участников); городской турнир по дворовому футболу (350 участников); акция, посвященная Дню Победы «Рекорд Победы» (около 500 участников); спортивный фестиваль для жителей микрорайона Снеговая падь «Навстречу спорту» (около 200 участников; физкультурно-спортивный праздник «Привет ГТО» (350 участников); соревнования для школьников по спортивному ориентированию «Спортивный лабиринт» (около 500 участников).

В рамках реализации Указа президента РФ Владимира Путина «О Всероссийском ФСК «Готов к труду и обороне» в 2016 году во Владивостоке создано и открыто два муниципальных Центра тестирования ГТО. Эти центры работают при муниципальных учреждениях «Специализированная детско-юношеская спортивная школа единоборств города Владивостока» и «Центр спортивной подготовки населения по различным видам спорта города Владивостока».

Здесь в 2016 году было проведено 7 мероприятий по выполнению нормативов комплекса ГТО и 4 мероприятия, направленных на популяризацию этого комплекса среди населения.

В 2016 году во Владивостоке был проведен текущий ремонт 66 дворовых спортивных сооружений. Произведена установка новой универсальной спортивной площадки с хоккейной коробкой, теплыми раздевалками, трибунами, зонами со спортивными тренажерами по адресу ул. Фанзавод, 18.

Зимой 2016-2017 года в городе проводилась заливка 51муниципального катка – в том числе дворовых и пришкольных.

А летом на дворовых площадках проводятся занятия баскетболом, волейболом, футболом, автомодельным спортом, пляжным волейболом, физкультурно-оздоровительные занятия". 

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