Персональная выставка Алексея Воронина открылась во Владивостоке 16:46, 30 июня Персональная выставка Алексея Воронина открылась во Владивостоке (Фото)
Дневник девушки: Я - в Ялте! 16:21, 30 июня Дневник девушки: Я - в Ялте! (Видео)
​Фэншуй прогноз для владивостокцев на июль 16:10, 30 июня ​Фэншуй прогноз для владивостокцев на июль (Эксклюзив)
Новостная лента
Июнь, 30 пятница
17:52
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
17:52
​Фэншуй прогноз для владивостокцев на июль Эксклюзив
17:52
Константин Межонов: Владивосток развивается, несмотря ни на что
17:41
Чили и Германия встретятся в финале Кубка Конфедераций
17:30
«Добрый Владик», фестивали водных фонариков и красок Холи, концерты, выставки и другие мероприятия в честь Дня города проходят во Владивостоке
17:19
Ученые узнали секрет идеальной улыбки
17:03
Большинство приморцев этим летом отправятся отдыхать в Москву
16:46
Персональная выставка Алексея Воронина открылась во Владивостоке Фото
16:32
Во Владивостоке завершается реконструкция ещё двух подпорных стен Фото
16:21
Дневник девушки: Я - в Ялте! Видео
16:00
Опасное заболевание обнаружено в одном из сел Приморья
15:47
Группа наркозависимых приморцев выращивала коноплю
15:36
Источник: Авария на вертолете в Приморье привела к тяжелым травмам у мужчин Эксклюзив
15:25
Во Владивостоке Молодежный ресурсный центр организует в пришкольных лагерях игры по профилактике вредных привычек
15:14
В Приморье ожидается подъем уровня воды на реках
15:02
История Владивостока отражена на открытках
14:54
Две незначительные аварии осложнили движение в пригороде Владивостока Фото
14:49
Отстрел лопастей вертолета на авиазаводе покалечил двух мужчин Эксклюзив
14:48
Приморский океанариум опроверг информацию о гибели еще двух скатов
14:43
Грузовик и микроавтоубс столкнулись в Приморье Фото
14:32
В Приморье поступила опасная куриная печень
14:21
Рудольф Гарриевич Любаров ушел в свое последнее плавание
14:20
В Приморье на торгах продадут арестованное имущество
14:09
Во Владивостоке прошло очередное заседание городской комиссии по охране труда
13:57
Авария с перевёртышем произошла в Приморье Фото
13:50
Владивостокские гостинки: тараканы, клопы, бомжи Фото
13:46
Военный самолет загорелся в Приморье Фото и Видео
13:33
Американские музыканты выпустили клип, снятый во Владивостоке Видео
13:22
Авария с пострадавшими произошла на трассе в Приморье Видео
13:20
Жители Владивостока переключаются на «оптику»
13:11
Вечером Владивосток накроет ливень
13:00
В ИК Приморья в чайных пакетиках были обнаружены наркотики
12:49
Пьяный приморец решил покататься на чужом авто
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4156 (95) от 30 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Без глянца и пафоса. Только с любовью
Гостиница на Бурном уйдет по-английски?
Потусим, Владивосток?
Пробежать за миллион
Дорогие владивостокцы!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Новый Владивосток

«Добрый Владик», фестивали водных фонариков и красок Холи, концерты, выставки и другие мероприятия в честь Дня города проходят во Владивостоке

Основные праздничные мероприятия в рамках Дня города состоятся в субботу, 1 июля
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Владивосток отмечает 157-й день рождения выставками, фестивалями и концертами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Всего для праздничных мероприятий задействовано порядка 15 площадок.

Так, уже состоялось открытие выставки «Владивосток – 157», торжественное собрание общественности города. Сегодня, 30 июня, в 16:30 пройдёт открытие персональной выставки фотографа Алексея Воронина «Объектив «Владивостока».

Сегодня, 30 июня, и завтра, 1 июля, в 21 час на набережной Спортивной гавани пройдёт фестиваль водных фонариков. Здесь состоится концерт – на сцену выйдут коллективы с вокальными и хореографическими номерами, будут звучать саксофон, скрипка, гитара. В 22 часа гости мероприятия гости мероприятия смогут запустить на акваторию гавани фонарики.

1 июля в 12 часов на верхней площадке и в амфитеатре Спортивной набережной стартует уже ставший традиционным фестиваль «Добрый Владик». Здесь будет представлена выставка декоративно-прикладного творчества, состоятся мастер-классы, концерт.

В фестивале примут участие более десяти организаций, среди которых фонды «Сохрани жизнь», «Маяк Приморья», «Надежда по всему миру», «Умка», общественные организации «Милосердие», «Пробуждение», «Школа дружбы» и «Живая надежда» и другие.

Кроме того, в этот день на набережной будет работать ряд локальных площадок. Среди них – любимый детворой аквагрим, выставка-продажа сувениров.

1 июля в 13 часов в Театральном сквере начнётся концерт бардовской песни фестиваля авторской песни «Приморские струны».

В 13:30 в Адмиральском сквере пройдёт концерт «Любимый мой, Владивосток». На сцену выйдут вокальные и хореографические коллективы муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Традиции и современность».

1 и 2 июля в 13 часов в парке Минного городка состоится фестиваль красок Холи. Участников фестиваля ждут выступление диджеев и творческих коллективов, а также яркие краски и конкурсы.

2 июля в центре современного искусства «Артэтаж» (ул. Фокина, 25) представят выставку «Посмотри на Владивосток - 2017». А презентация фотоальбома «Посмотри на Владивосток -2017» и награждение победителей проекта в 10 номинациях состоится в 11:30 в кинотеатре «Уссури».

Концертами, выставками, лекциями, конкурсами и другими познавательными мероприятиями отметят День города в муниципальных библиотеках и школах искусств Владивостока.

Напомним, основные праздничные мероприятия в рамках Дня города состоятся в субботу, 1 июля. В 11 часов начнётся театрализованное шествие по улице Светланской. Затем на центральной площади состоится дневная концертная программа, будет работать порядка 25 локальных площадок. Вечерний концерт стартует в 19 часов. Творческие коллективы, сменяя друг друга, поздравят город с Днем рождения. В 21 час на сцену выйдет популярная исполнительница Ева Польна. Яркой точкой празднования Дня города станет красочный фейерверк. В 22 часа его можно будет увидеть в трех точках приморской столицы: на площади Борцов Революции, в посёлке Трудовое и на острове Русском (Подножье).

comments powered by Disqus
Похожие новости
История Владивостока отражена на открытках
15:02, 30 июня 2017 История Владивостока отражена на открытках

Выставка на три месяца о десятилетиях жизни города

Константин Межонов поздравил владивостокцев с наступающим днем рождения Владивостока
10:33, 30 июня 2017 Константин Межонов поздравил владивостокцев с наступающим днем рождения Владивостока

Торжественные мероприятия, посвящённые 157-летию Владивостока, пройдут в столице Приморья

Торжественные мероприятия, посвящённые 157-летию Владивостока, пройдут завтра в столице Приморья
21:37, 29 июня 2017 Торжественные мероприятия, посвящённые 157-летию Владивостока, пройдут завтра в столице Приморья

Программа мероприятий

Как развлекались владивостокцы весь год
17:52, 29 июня 2017 Как развлекались владивостокцы весь год

И. о. главы Владивостока выступил с докладом об итогах года

Каково состояние образования во Владивостоке сегодня?
17:48, 29 июня 2017 Каково состояние образования во Владивостоке сегодня?

И. о. главы Владивостока выступил с докладом об итогах года

Более 25 локальных площадок развернётся на центральной площади Владивостока в День города
16:36, 29 июня 2017 Более 25 локальных площадок развернётся на центральной площади Владивостока в День города

В течение всего дня в городе будут проходить праздничные мероприятия

Владивосток попал в список самых веселых и тусовочных городов
16:28, 29 июня 2017 Владивосток попал в список самых веселых и тусовочных городов

Город славится своими фестивалями