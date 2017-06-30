«Добрый Владик», фестивали водных фонариков и красок Холи, концерты, выставки и другие мероприятия в честь Дня города проходят во Владивостоке

Основные праздничные мероприятия в рамках Дня города состоятся в субботу, 1 июля

Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Владивосток отмечает 157-й день рождения выставками, фестивалями и концертами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Всего для праздничных мероприятий задействовано порядка 15 площадок.

Так, уже состоялось открытие выставки «Владивосток – 157», торжественное собрание общественности города. Сегодня, 30 июня, в 16:30 пройдёт открытие персональной выставки фотографа Алексея Воронина «Объектив «Владивостока».

Сегодня, 30 июня, и завтра, 1 июля, в 21 час на набережной Спортивной гавани пройдёт фестиваль водных фонариков. Здесь состоится концерт – на сцену выйдут коллективы с вокальными и хореографическими номерами, будут звучать саксофон, скрипка, гитара. В 22 часа гости мероприятия гости мероприятия смогут запустить на акваторию гавани фонарики.

1 июля в 12 часов на верхней площадке и в амфитеатре Спортивной набережной стартует уже ставший традиционным фестиваль «Добрый Владик». Здесь будет представлена выставка декоративно-прикладного творчества, состоятся мастер-классы, концерт.

В фестивале примут участие более десяти организаций, среди которых фонды «Сохрани жизнь», «Маяк Приморья», «Надежда по всему миру», «Умка», общественные организации «Милосердие», «Пробуждение», «Школа дружбы» и «Живая надежда» и другие.

Кроме того, в этот день на набережной будет работать ряд локальных площадок. Среди них – любимый детворой аквагрим, выставка-продажа сувениров.

1 июля в 13 часов в Театральном сквере начнётся концерт бардовской песни фестиваля авторской песни «Приморские струны».

В 13:30 в Адмиральском сквере пройдёт концерт «Любимый мой, Владивосток». На сцену выйдут вокальные и хореографические коллективы муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Традиции и современность».

1 и 2 июля в 13 часов в парке Минного городка состоится фестиваль красок Холи. Участников фестиваля ждут выступление диджеев и творческих коллективов, а также яркие краски и конкурсы.

2 июля в центре современного искусства «Артэтаж» (ул. Фокина, 25) представят выставку «Посмотри на Владивосток - 2017». А презентация фотоальбома «Посмотри на Владивосток -2017» и награждение победителей проекта в 10 номинациях состоится в 11:30 в кинотеатре «Уссури».

Концертами, выставками, лекциями, конкурсами и другими познавательными мероприятиями отметят День города в муниципальных библиотеках и школах искусств Владивостока.

Напомним, основные праздничные мероприятия в рамках Дня города состоятся в субботу, 1 июля. В 11 часов начнётся театрализованное шествие по улице Светланской. Затем на центральной площади состоится дневная концертная программа, будет работать порядка 25 локальных площадок. Вечерний концерт стартует в 19 часов. Творческие коллективы, сменяя друг друга, поздравят город с Днем рождения. В 21 час на сцену выйдет популярная исполнительница Ева Польна. Яркой точкой празднования Дня города станет красочный фейерверк. В 22 часа его можно будет увидеть в трех точках приморской столицы: на площади Борцов Революции, в посёлке Трудовое и на острове Русском (Подножье).