Чили и Германия встретятся в финале Кубка Конфедераций

Накануне в Сочи определился второй финалист Кубка Конфедераций 2017: за победу в турнире сыграю Чили и Германия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.
Полуфинальный матч Германия – Мексика завершился со счетом 4:1 в пользу немцев.
Напомним, что 28 июня сборная Чили стала первым финалистом Кубка, обыграв Португалию.
Теперь Мексика и Португалия разыграют между собой третье место в Кубке Конфедераций 2017. Их матч буде проходить в Москве 2 июля.
В Санкт-Петербурге в финале Кубка Конфедераций 2 июля будут играть Германия и Чили.