Чили и Германия встретятся в финале Кубка Конфедераций

Португалия и Мексика поборются за 3-е место

Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Накануне в Сочи определился второй финалист Кубка Конфедераций 2017: за победу в турнире сыграю Чили и Германия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Полуфинальный матч Германия – Мексика завершился со счетом 4:1 в пользу немцев.

Напомним, что 28 июня сборная Чили стала первым финалистом Кубка, обыграв Португалию.

Теперь Мексика и Португалия разыграют между собой третье место в Кубке Конфедераций 2017. Их матч буде проходить в Москве 2 июля.

В Санкт-Петербурге в финале Кубка Конфедераций 2 июля будут играть Германия и Чили.