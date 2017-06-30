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Ученые узнали секрет идеальной улыбки

Специалисты провели исследование
Фото: yvision.kz Фото: yvision.kz
Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что «голливудская» улыбка не является привлекательной, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости. По словам специалистов, такое неестественное выражение лица часто отпугивает окружающих.

Специалисты провели исследование, участниками которого стали около 1000 человек, каждому из которых демонстрировались различные улыбки созданного программистами реалистичного человеческого аватара. Испытуемых просили оценить смоделированные выражения лиц, назвав самые приятные и вызывающие к себе доверие.

Результат показал, что более всего участникам эксперимента нравились «скромные» вариации улыбок, когда представленная 3D-модель лишь слегка приподнимала уголки рта. Улыбка «до ушей» отталкивала испытуемых, а V-образная усмешка и вовсе многих испугала.

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