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Большинство приморцев этим летом отправятся отдыхать в Москву

Самое популярное среди российских путешественников индонезийское направление
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Специалисты решили выяснить, куда приморцы отправятся путешествовать этим летом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на SKYSCANNER.

В тройки лидеров оказались Москва, Сеул и Бангкок. На четвертом месте – Санкт-Петербург, а на пятом – Новосибирск.

На шестое место вышла столица Японии с колоссальным ростом почти в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Главный курорт Таиланда, Пхукет, занял седьмую строчку, Гонконг – восьмую, а Бали – десятую. Самое популярное среди российских путешественников индонезийское направление также показало существенный рост – Бали жители Приморья этим летом выбирают в два раза чаще.

Замыкает верхнюю десятку Южно-Сахалинск, поднявшийся с прошлого года на одну позицию.

Как отмечают, специалисты москвичи и петербуржцы чаще всего предпочитают отдыхать в Европе, а владивостокцы – в Азии. Все это связно с географическим положением.

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