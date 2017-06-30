Большинство приморцев этим летом отправятся отдыхать в Москву

Самое популярное среди российских путешественников индонезийское направление

Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Специалисты решили выяснить, куда приморцы отправятся путешествовать этим летом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на SKYSCANNER.

В тройки лидеров оказались Москва, Сеул и Бангкок. На четвертом месте – Санкт-Петербург, а на пятом – Новосибирск.

На шестое место вышла столица Японии с колоссальным ростом почти в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Главный курорт Таиланда, Пхукет, занял седьмую строчку, Гонконг – восьмую, а Бали – десятую. Самое популярное среди российских путешественников индонезийское направление также показало существенный рост – Бали жители Приморья этим летом выбирают в два раза чаще.

Замыкает верхнюю десятку Южно-Сахалинск, поднявшийся с прошлого года на одну позицию.

Как отмечают, специалисты москвичи и петербуржцы чаще всего предпочитают отдыхать в Европе, а владивостокцы – в Азии. Все это связно с географическим положением.