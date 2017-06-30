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Строительство

Во Владивостоке завершается реконструкция ещё двух подпорных стен

На проспекте Красного Знамени, 114 строители уже установили 502 блока
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжаются работы по благоустройству, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В городе сейчас в самом разгаре масштабный ремонт дорог, тротуаров, подпорных стен, лестниц и других объектов.

Как рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации города, в эти дни строители завершают реконструкцию двух подпорных стен на проспекте Красного Знамени, 114 и улице Адмирала Невельского, 17. К слову, четыре из шести подпорных стен, запланированных к ремонту в текущем году, уже возведены. Новые подпорные стены появились на улице Светланской, 6, Адмирала Кузнецова, 53, Окатовой, 13-17 и Адмирала Кузнецова, 64-а.

Напомним, что реконструкция старых, разрушенных временем и ливневыми дождями подпорных стен началась в марте этого года.

Так, на проспекте Красного Знамени, 114 строители уже установили 502 блока новой подпорной стены, в которые было засыпано 1800 кубических метров щебня.

В завершающей стадии и реконструкция подпорной стены на улице Адмирала Невельского, 17. Здесь отсыпано более 1000 кубических метров скального грунта и залито 300 кубометров бетона. Длинна новой конструкции составит более 130 метров, а высота - около пяти.

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