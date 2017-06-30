Опасное заболевание обнаружено в одном из сел Приморья

Пятерых собак усыпили и сожгли

Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

В личном подсобном хозяйстве, расположенном в селе Раковка, выявлено одно животное с заболеванием бруцеллез, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УГО. Личное подсобное хозяйство объявлено неблагополучным пунктом по бруцеллезу. Разработан комплексный план мероприятий, препятствующий распространению бруцеллеза крупного рогатого скота и направление на оздоровление личного подсобного хозяйства. В ходе проведенных мероприятий выявлены восемь голов собак с заболеванием бруцеллез.

КГБУ «Уссурийская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» провело эвтаназию пяти больных собак. Животные утилизированы до зольного остатка.

Специалисты Роспотребнадзора и ветеринарной службы разъяснили селянам возможные негативные последствия. Отметим, в Приморье бруцеллез - не редкость. Это заболевание не передается от человека к человеку или от человека к животному, но им легко может заразиться тот, кто ухаживает за больным скотом.

Справочно:

бруцеллез – это инфекционное зоонозное заболевание, поражающее нервную и сердечно-сосудистую системы, опорно-двигательный аппарат. Инкубационный период заболевания - 1-4 недели. Однако в некоторых случаях он может продлиться до 2 месяцев. Симптомы бруцеллеза очень разнообразны. Чаще всего болезнь начинается с повышения температуры. Источник инфекции – крупный и мелкий рогатый скот. Иногда бруцеллы могут поражать собак и кошек.