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Во Владивостоке Молодежный ресурсный центр организует в пришкольных лагерях игры по профилактике вредных привычек

"Мы победили, потому что знаем, как сохранить свое здоровье"
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Более 400 юных владивостокцев приняли участие в профилактических играх «Вредные привычки», организатор которых – МКУ «Молодежный ресурсный центр», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Игры направлены на популяризацию здорового образа жизни. Так, о пользе ЗОЖ узнали ребята, отдыхающие в пришкольных лагерях СОШ № 8, 9, 18, 25, 26, 27, 33, 38, 48, 56, 81.

«Летом МРЦ не уходит на каникулы. Мы продолжаем бороться с вредными привычками и пропагандируем здоровый образ жизни среди несовершеннолетних, – рассказал директор городского молодежного центра Андрей Волков.– Не секрет, что во время летних каникул у ребят появляется много свободного времени. И одна из важных наших задач -сделать так, чтобы владивостокские подростки максимально интересно и полезно проводили свое свободное время».

Игра проходит в увлекательной форме. Так, на одной станции ребята должны за короткое время назвать как можно больше слов, связанных с ведением здорового образа жизни. А на другой станции дети «спасают» органы человека (такие как сердце, легкие или мозг) от пагубного влияния никотина, алкоголя, называют причины и последствия подобных вредных привычек. На третьей станции ребята отгадывают тематические загадки. В конце игры подводятся итоги и вручаются грамоты за участие.

"Мы победили, потому что знаем, как сохранить свое здоровье", – отметила ученица школы № 35 Евгения Шекурова.

Для того, чтобы специалисты МРЦ провели профилактическую игру «Вредные привычки», начальникам пришкольных лагерей следует оставить заявку по телефону 222-22-94. Мероприятие проводится бесплатно.

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