​Фэншуй прогноз для владивостокцев на июль

Его подготовил фэншуй клуб приморской столицы специально для РИА VladNews

Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Фэншуй клуб Владивостока специально для РИА VladNews подготовил фэншуй прогноз на июль.

Наступил самый жаркий месяц лета - время отдыха, моря и отпусков. Провести его легко и плодотворно, запастись энергией и яркими, положительными эмоциями помогут рекомендации специалистов фэншуй.

По китайскому календарю каждый месяц, как и год, имеет свое название, которое состоит из двух иероглифов: первый - это элемент, второй - знак восточного зодиака. В июле оказывать свое влияние будет 丁未 Огненная Коза, чье правление продлится с 7 июля по 8 августа.

Характер месяца.

Этот месяц обещает быть мягким и ровным, но порой несколько нервным и эмоциональным. Месяц дублирует элемент года, выраженный иероглифом 丁, который символизирует сердце. Это значит, что энергия июля и начала августа будет довольно экспрессивной, но при этом теплой и радушной. 丁 - это взрыв, всплекс, повышенная эмоциональность. Поэтому, в месяц Козы полезно соблюдать принцип умеренности, заниматься творчеством, заботиться о своем здоровье и не поддаваться отрицательным эмоциям. Многие люди в этот месяц могут вести себя слишком нервно и неуравновешенно.

Какой будет энергия в пространстве домов, квартир и офисов?

С приходом нового месячного цикла в пространстве меняется сочетание энергий года и месяца, обозначенное комбинациями Летящих Звезд. Комнаты помещений, где живет или работает человек, каждый месяц получают различные возможности, некоторые положительные, другие - негативные. Полезно обращать внимание на те, комнаты, где приходится проводить много времени, обычно это спальня или кабинет. А также на место расположения входной двери. Именно эти места оказывают максимально сильное влияние на благоплучие и здоровье людей.

1/3 Центр. Получает активную, динамичную энергию, которая может приводить к ссорам и разногласиям. Постарайтесь не спорить в центре помещений и не выяснять отношения на повышенных тонах.

9/2 Юго-восток. В этом месяце посещает звезда болезней. Если спальня или входная дверь находятся на юго-востоке, обратите внимание на свое здоровье, особенно на сердечно-сосудистую систему, печень, глаза и кровь.

5/7 Юг. Неблагоприятный в течение всего года, в этом месяце становится еще более проблемным. Энергия южных комнат может провоцировать крупные неприятности, кражи, проблемы с законом и заболевания бронхо-легочной системы.

Постарайтесь не шуметь и не создвать активность в южных комнатах . Лечение: соль-вода-монеты, отсутствие огня и красного цвета.

7/9 Юго-запад. Получает активную и неспокойную энергию, которая может быть полезна для тех, чья деятельность связана с творчеством и общением. Однако, может провоцировать возгорание , а также заболевания кожи, горла , проблемы с зубами. Лечение: камни, керамические предметы , отсутствие огня и красного цвета.

3/5 Запад. В этом месяце становится крайне неблагоприятным. Его энергия может провоцировать крупные ссоры, денежные потери и заболевания желчного пузыря. Лечение: металлическая музыка ветра, поющая чаша, соль-вода-монеты, отсутствие огня и красного цвета.

2/4 Северо-запад. В этом месяце концентрирует энергию творчества и романтики, но может приводить к заболеваниям печени. Лечение: тыква вулу, внимание к сигналам организма.

6/8 Север. Один из лучших секторов месяца! Полезен для тех, кто может руководить, работать и зарабатывать. Будьте активны на севере, чаще проводите здесь время.

4/6 Северо-восток. Энергия этого сектора полезна для тех, кто способен быть дисциплинированным и умеет работать не только головой, но и руками.

8/1 Восток. Прекрасное место! Его энергия помогает общаться, заводить полезные знакомства, получать нужную информацию и хорошо зарабатывать.

Энергия пространства будет оказывать на всех неодинаковое влияние . Это зависит от индивидуальных особенностей пемещения и человека.

Где не стоит стучать, сверлить, забивать гвозди, разрушать стены и тревожить землю. Запад, юг, восток 2,

В каком направлении лучше не ездить.

Для многих людей будут неблагоприятны поездки на юг и запад!

Здоровье. На что обратить внимание .

В этом месяце удваивается иероглиф, символизирующий сердце. Именно на этот орган нужно обратить повышенное внимание. Также может потребовать внимания система ЖКТ, особенно печень и селезенка. Питание в этом месяце имеет особенное значение. Существенно ослабляются почки, на их здоровье также нужно обратить внимание. Не стоит изнурять себя тяжелой работой, большой физической нагрузкой, нужно восполнять в организме потерю жидкости. С точки зрения Традиционной Китайской Медицины в этом месяце полезно хорошо отдыхать, много времени проводить на свежем воздухе, пить нехолодную воду, есть легкие, сочные , питательные продукты. Сейчас нужно накапливать Ян(солнце,свет, яркость, форма, сила), который будет поддерживать нас долгими, зимними вечерами.

Универсальный прогноз по году рождения

子 Крыса. Не самый лучший месяц в психологическом плане. Нужно обращать внимание на настроение, не поддаваться сомнениям, унынию и пессимизму. Многим рожденным в год Крысы, месяц открывает отличные финансовые перспективы.

丑 Бык. Энергия месяца тормозит, мешает двигаться вперед, создает проблемы и сложности, заставляет задумываться и находить новые пути. Не подходящее время для того, чтобы начинать важные дела и запускать новые проекты. В помощь дисциплина и способность договариваться с представителями закона.

寅Тигр. Месяц усиливает романтическое настроение, внешнюю привлекательность и способность радоваться жизни. Больше общайтесь, будьте дружелюбны, активны и удача обязательно вам улыбнется.

卯 Кролик. Для большинства рожденных в год Кролика, месяц будет мягким, позитивным и органичным, подарит отличные возможности для общения, обучения и хорошо оплачиваемой работы. Прекрасное время для объединения и решения важных дел.

辰 Дракон. Вполне позитивный и спокойный месяц. Но нужно обратить внимание на здоровье, особенно на желудок и селезенку. Полезно чаще гулять у моря, дышать свежим воздухом, включать в рацион больше овощей и морепродуктов, принимать антиоксиданты.

巳 Змея. Активный, подвижный и вполне миролюбивый месяц. Усиливает способность общаться и передавать информацию. Хорошее время для созидательной деятельности. Но следует обратить внимание на сердечно-сосудистую систему.

午Лошадь. Довольно эмоциональный месяц, его энергия может провоцировать желание спорить и сориться. Важно следить за словами и вовремя сдерживаться. Нужно обратить внимание на голову и шею, следить за давлением. Очень вредно гневаться, сердиться и раздражаться.

未Коза. Для большинства рожденных в год Козы, месяц ровный и вполне благополучный. Но он усиливает внутреннюю сложность, ранимость и обидчивость. Полезно заниматься творчеством, придумывать и создавать. Нужно следить за питанием, уделяя повышенное внимание качеству продуктов.

申 Обезьяна. Месяц усиливает мягкость, привлекательность, способность налаживать серьезные романтические отношения. Для тех, кто ищет вторую половину, есть хорошие шансы на романтическое знакомство с положительным сценарием.

酉 Петух. Не лучший месяц в году. Полезны сдержанность, бдительность и внимательность. Не рекомендуется рисковать и ввязываться в сомнительные мероприятия.

戌 Собака . Месяц может усиливать творческое и романтическое настроение . Но нужно следить за здоровьем, уделять особое внимание желудку, печени и сосудам. Желательно принимать антиоксиданты, включать в рацион фрукты, овощи и морепродукты. Необходимо соблюдать осторожность в поездках и на дороге.

亥 Кабан. Органичный и вполне симпатичный месяц . Помогает общаться, объединять, предпринимать, рождать новые идеи. Но может усиливаться обидчивость и ранимость. Полезно обращать внимание на свои эмоции, через них могут возникать проблемы по здоровью.

Неблагоприятные дни

Разрушитель года (энергия, которая сталкивается с текущим годом ): 15, 27 июля.

Разрушитель месяца (энергия, которая сталкивается с текущим месяцем): 13,25 июля .

Ша года (энергия, которая вредит текущему году ): 14,15,16, 26,27,28 июля.

Ша месяца (энергия, которая вредит текущему месяцу: 8,9,10, 20,21,22 июля и 1,2,3 августа.

Условно благоприятные дни

11, 17, 23,29 июля и 4 августа.

Поддерживающие, благоприятные даты нужно выбирать индивидуально, с учетом личной карты рождения.