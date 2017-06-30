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Рудольф Гарриевич Любаров ушел в свое последнее плавание

Прощание состоится во вторник, 4 июля
Фото: яхт-клуб Фото: яхт-клуб "Семь футов"
Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Вчера, 29 июня, на 85-ом году жизни ушел в свое последнее плавание Рудольф Гарриевич Любаров., сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу яхт-клуба «Семь футов».

Члены Федерации парусного спорта Приморского края, яхт-клуба «Семь футов», Федерации гребного спорта Приморского края выражают глубокие соболезнования родным и близким Рудольфа Гарриевича.

Вклад Рудольфа Гарриевича в развитие парусно-гребного спорта края, в реорганизацию, воссоздание и сохранение основной базы этих видов спорта во Владивостоке – спорткомплекса «Труд» (ЗАО «Восток-спорт») — просто неоценимы.

Светлая память об этом замечательном человеке, нашем учителе, друге, влюбленном в море и парус, навечно сохранится в наших сердцах.

Главные вехи жизни Рудольфа Гарриевича.

Родился 11 февраля 1933 года.

Его трудовая деятельность началась в спортивных организациях края в 1954 году.

В 1947 году начал заниматься народной греблей и парусом в Добровольном спортивном обществе «Буревестник».

В 1958 году 16 спортивных обществ профсоюзов были реорганизованы в единое общество «Труд». По рекомендации краевого совета профсоюзов и Краевого комитета по физкультуре и спорту, был направлен в это спортивное общество заведующим учебно-спортивным отделом. В 1962 году на Приморской краевой конференции был избран заместителем председателя Краевого общества «Труд».

В 1965 году получил звание судьи по спорту Республиканской категории. В 1969-ом – звание судьи Всесоюзной категории.

В 1973 году получил звание мастера спорта по парусному спорту.

С 1962 по 1987 годы – годы расцвета парусного и гребного видов спорта во Владивостоке. Благодаря организаторскому таланту Рудольфа Гарриевича Любарова, на базе «Труда» было подготовлено 3 Заслуженных мастера спорта СССР, 10 мастеров спорта международного класс, более 200 мастеров спорта СССР. Здесь воспитывались и тренировались легенды – чемпион Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта СССР, канонист Сергей Ощепков, дважды Чемпионки мира, Заслуженные мастера спорта Мария Шубина и Надежда Левченко (гребля на байдарках) и другие спортсмены.

За свою активную работу в 1966 году Рудольф Гарриевич Любаров награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта СССР». В 1970 и 1987 годах – медалями «За добросовестный труд».

24 июня 1991 года Указом Президиума Верховного совета РСФСР Рудольфу Гарриевичу присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры РСФСР».

Неоднократно избирался в президиум Приморской краевой общественной организации «Федерация парусного спорта», являлся членом правления Общественной организации развития парусного спорта для детей, молодёжи и взрослых яхт-клуба «Семь футов» г.Владивосток.

До последних дней принимал активное участие в развитии физической культуры и спорта, уделял много времени детскому спорту, особенно парусному, делился опытом работы с молодёжью, являлся наставником и капитаном яхты класса «Дракон», регулярно выходя на воду и принимая участие в соревнованиях.

Прощание состоится во вторник, 4 июля, в 12 часов на территории яхт-клуба «Семь футов» (ЗАО «Восток-спорт»).

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