В Приморье ожидается подъем уровня воды на реках

Опасных гидрологических явлений не ожидается

Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 30 июня, на реках Приморского края наблюдается спад уровней воды с интенсивностью до 0,2 м. Реки в берегах. Опасных гидрологических явлений не наблюдается, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примгидромет.

По словам специалистов, уровни воды ниже отметок выхода воды на пойму в верхнем течении рек края на 0,8–1,7 м, в среднем и нижнем течении — ниже на 1,8–2,5 м.

В ближайшие трое суток на большинстве рек Приморья ожидаются преимущественно колебания уровня воды до 0,3 м. В связи с дождями на отдельных малых реках края возможен резким подъемом уровня воды до 0,6 м, без значительных разливов и затоплений. Опасных гидрологических явлений не ожидается.