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История Владивостока отражена на открытках

Выставка на три месяца о десятилетиях жизни города
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке открылась новая выставка антикварных и винтажных открыток, а также редких фотографий, иллюстрирующих три разных периода в истории города. Их представили зрителям 29 июня в галерее «Раритет», сообщает корреспондент РИА VladNews со слов организаторов экспозиции.

Первый стенд демонстрирует почтовые карточки дореволюционной эпохи. Это период становления города и обретения им своего лица, своего узнаваемого ныне облика. В эти годы во Владивосток стягивались переселенцы и первооткрыватели, авантюристы и предприниматели, моряки и ссыльные. Благодаря им скромный военный пост всего за пару десятилетий превратился форпост России на Дальнем Востоке, в порто-франко и крепость. Открытки эти изданы под именами, которые навсегда связаны с историей города - Кунст и Альберс, Чурин, братья Синкевичи, Доброфлот и некоторые другие.

Вторая экспозиция связана с Гражданской войной с 1918 по 1922 год. Обычно это непростое для страны время во Владивостоке ассоциируется с понятием «интервенция». Рассматривая эти фото на почтовых карточках почти уже столетней давности, можно увидеть военную форму самых разных стран. На улицах нашего города запечатлены военнослужащие – японцы, американцы, канадцы, французы, греки и британцы, а также белогвардейцы и красноармейцы. Многие открытки изданы в Чехии, чехов на наших берегах тоже было немало. На них не только военные парады, но и повседневная жизнь в городе и его окрестностях.

Завершающий стенд охватил самый продолжительный перид жизни Владивостока от установления Советской власти на Дальнем Востоке до перестройки. Интересно посмотреть, как растет город, как появляются новые улицы, как изменяются привычный рельеф ландшафта. Открытки с фотографиями советского периода еще многие помнят из ныне живущих. Звенит в ушах трамвай на Алеутской, а «Родина» пока не торговый центр, но еще кинотеатр. И на улице Фокина расположено кольцо троллейбусов. И адмирал Макаров в граните стоит на площади Луговой, хотя многие горожане считают новое место более удачным.

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