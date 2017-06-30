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Группа наркозависимых приморцев выращивала коноплю

По данному факту было возбуждены уголовные дела
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

В Пожарском районе сотрудники полиции совместно с дружинниками задержали группу лиц, занимавшихся культивированием маньчжурской конопли, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что трое наркозависимых жителей села Верхний Перевал выращивали наркотикосодержащее растение для личных целей. Сотрудники отдела наркоконтроля изъяли и уничтожили 25 кустов маньчжурской конопли.

Задержанные были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где дали признательные показания. В ходе обысков по местам жительства подозреваемых изъяты производные маньчжурской конопли.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические вещества» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

Злоумышленникам грозит лишение свободы до трех лет.

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