Две незначительные аварии осложнили движение в пригороде Владивостока

Утренний трафик осложнился произошедшими ДТП

Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Сразу две аварии стали причиной серьезных утренних заторов в пригороде Владивостока, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Оба инцидента случились в районе Седанки, где произошли ДТП с участием грузовых автомобилей как в сторону выезда из Владивостока, так и в сторону въезда в город. Водители грузовых автомобилей не справились с управлением своих габаритных транспортных средств и протаранили бетонные металлические ограждения. В результате по одной из полос в обоих направлениях проезд был перекрыт.

Что стало причиной ДТП - еще предстоит выяснить инспекторам ДПС.

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