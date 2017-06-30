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Общество

Две незначительные аварии осложнили движение в пригороде Владивостока

Утренний трафик осложнился произошедшими ДТП
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Сразу две аварии стали причиной серьезных утренних заторов в пригороде Владивостока, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Оба инцидента случились в районе Седанки, где произошли ДТП с участием грузовых автомобилей как в сторону выезда из Владивостока, так и в сторону въезда в город. Водители грузовых автомобилей не справились с управлением своих габаритных транспортных средств и протаранили бетонные металлические ограждения. В результате по одной из полос в обоих направлениях проезд был перекрыт. 

Что стало причиной ДТП - еще предстоит выяснить инспекторам ДПС.  

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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