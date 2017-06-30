В Приморье поступила опасная куриная печень

В продукции обнаружен недопустимый лекарственный препарат

Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

В Приморье поступили субпродукты, выработанные в Белгородской области, в которых был обнаружен недопустимый лекарственный препарат, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзор.

В ходе исследования специалисты в пробе печени цыплят бройлеров из Белгородской области обнаружили метаболит фуразолидона, наличие которого не допускается во многих видах животноводческой продукции.

Стоит отметить, что фуразолидон – бактерицидный препарат, который увеличивает срок хранения продуктов. Его также подмешивают в корма для животных и птиц, чтобы они не болели.