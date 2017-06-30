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Общество

В Приморье на торгах продадут арестованное имущество

Торги состоятся 4 июля
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

В Приморье пройдут торги арестованного судебными приставами имущества должников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморью. Очередные торги арестованного имущества состоятся 4 июля.

На аукцион выставлено 20 лотов, среди которых восемь автомобилей, пять земельных участков, а также промышленное оборудование (термовакуумный пресс, копировально-фрезерный станок, промышленный пылесос и прочее).

Стоит отметить, что за 5 месяцев 2017 года приморскими судебными приставами аресты производились в рамках 2802 исполнительных производств. Общая стоимость арестованного имущества составила более 1,2 млрд. рублей. Наиболее часто аресту подвергались транспортные средства, бытовая техника, земельные участки и недвижимость.

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