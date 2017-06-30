Американские музыканты выпустили клип, снятый во Владивостоке 13:33, 30 июня Американские музыканты выпустили клип, снятый во Владивостоке (Видео)
Авария с пострадавшими произошла на трассе в Приморье 13:22, 30 июня Авария с пострадавшими произошла на трассе в Приморье (Видео)
Вечером Владивосток накроет ливень 13:11, 30 июня Вечером Владивосток накроет ливень
Новостная лента
Июнь, 30 пятница
13:39
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
13:39
Константин Межонов: Владивосток развивается, несмотря ни на что
13:33
Американские музыканты выпустили клип, снятый во Владивостоке Видео
13:22
Авария с пострадавшими произошла на трассе в Приморье Видео
13:20
Жители Владивостока переключаются на «оптику»
13:11
Вечером Владивосток накроет ливень
13:00
В ИК Приморья в чайных пакетиках были обнаружены наркотики
12:49
Пьяный приморец решил покататься на чужом авто
12:33
Во Владивостоке ГИБДД за день наказала более 100 пешеходов Эксклюзив
12:20
Жительница Приморья лишилась дорогого джипа из-за долгов по кредиту
12:09
Габаритный автомобиль перекрыл движение во Владивостоке Фото
11:57
В выходные владивостокский фуникулер будет работать до часу ночи
11:46
В Приморье разыскивают девочку из Якутии Фото
11:35
Во Владивостоке произошло ДТП с пострадавшими Фото
11:22
Серьезная авария произошла в Приморье Фото
11:10
ФК «Луч-Энергия» продолжает учебно-тренировочные сборы Видео
10:59
Пьяный житель Приморья напал на сотрудника полиции
10:48
В Воронеж из Приморья было отправлено 160 тонн недомороженной рыбопродукции
10:33
Константин Межонов поздравил владивостокцев с наступающим днем рождения Владивостока
10:22
Жители Приморья стали чаще жаловаться на некачественную обувь, мобильные телефоны и мебель
10:11
За сутки в Приморье потушили пять пожаров
10:00
Во время пожара во Владивостоке спасен мужчина
10:00
Во Владивостоке во дворах опасно парковаться Фото
09:49
Погода в Приморье сегодня опасна
09:38
Два авиарейса из Владивостока задерживаются
09:27
Во Владивостоке неизвестные избили и ограбили мужчину
09:26
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
09:15
Администрация Владивостока отчиталась за бюджет 2016 года Видео
09:08
В Приморье возбуждено уголовное дело по факту нападения алабая на детей
08:59
Житель Приморья жестоко расправился с девушкой из-за личной неприязни
08:44
В центре Владивостока ограничат движение автотранспорта в субботу
08:30
Погода в Приморье по-прежнему не радует
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4156 (95) от 30 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Без глянца и пафоса. Только с любовью
Гостиница на Бурном уйдет по-английски?
Потусим, Владивосток?
Пробежать за миллион
Дорогие владивостокцы!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Жители Владивостока переключаются на «оптику»

Клиенты могут воспользоваться предложением «Легкая цена»
Фото: Ростелеком Фото: Ростелеком
Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

«Ростелеком» продолжает проект по строительству оптических сетей MetroEthernet и GPONво Владивостоке. Благодаря реализации проекта уже сегодня жители приморской столицы могут пользоваться услугой «Домашний интернет» на скорости до 150 Мбит/с, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Ростелеком.

С начала 2017 года около 3000 клиентов, которые ранее были подключены по медной технологии, переключились на оптическую. «Оптика» дает возможность пользоваться высокоскоростным интернетом, услугой «Интерактивное ТВ» и цифровой телефонией.

«Компания активно ведет строительство оптических сетей во Владивостоке. Особое внимание уделяется строящемуся жилому фонду, чтобы при заезде в новую квартиру у жителей была возможность подключить полный пакет услуг. А клиентам, подключенным по медным технологиям, мы предлагаем воспользоваться бесплатным переключением на «оптику», – отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

Сейчас клиенты могут воспользоваться предложением «Легкая цена» и подключить пакет услуг «Домашний интернет» со скоростью до 150 Мбит/с и «Интерактивное ТВ» (пакет «Стартовый») на выгодных условиях со скидкой до 49%.

Напомним, что переключение клиентов «Ростелекома» с медной технологии на «оптику» осуществляется абсолютно бесплатно.

Также жителям Владивостока, подключенным по оптической технологии, доступен тарифный план «Игровой» со скоростью интернета 150 Мбит/сек. Подключая этот тариф, абоненты получают высокоскоростной интернет и целый ряд преимуществ для игры World of Tanks: эксклюзивный элитный танк VIII уровня T-44-100 (Р), созданный специально для клиентов «Ростелекома», 100% прокачанный экипаж, навык «Боевое братство» и слот в ангаре, а также предоставляется эксклюзивный игровой набор в играх Lineage 2, Blade and Soul и Point Blank.

Оставить заявку на подключение, ознакомиться с тарифными планами на услуги можно на сайте www.rt.ruили по бесплатному телефону 8-800-1000-800.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Вечером Владивосток накроет ливень
13:11, 30 июня 2017 Вечером Владивосток накроет ливень

В некоторых районах края пройдут грозовые дожди

Во Владивостоке ГИБДД за день наказала более 100 пешеходов
12:33, 30 июня 2017 Во Владивостоке ГИБДД за день наказала более 100 пешеходов

Произошло 48 аварий

В выходные владивостокский фуникулер будет работать до часу ночи
11:57, 30 июня 2017 В выходные владивостокский фуникулер будет работать до часу ночи

Владивосток отмечает день рождения

В Воронеж из Приморья было отправлено 160 тонн недомороженной рыбопродукции
10:48, 30 июня 2017 В Воронеж из Приморья было отправлено 160 тонн недомороженной рыбопродукции

Дальнейшая транспортировка продукции была остановлена

Жители Приморья стали чаще жаловаться на некачественную обувь, мобильные телефоны и мебель
10:22, 30 июня 2017 Жители Приморья стали чаще жаловаться на некачественную обувь, мобильные телефоны и мебель

Специалисты провели проверку

Во Владивостоке во дворах опасно парковаться
10:00, 30 июня 2017 Во Владивостоке во дворах опасно парковаться

Утренние "чудеса" около жилых домов

Погода в Приморье сегодня опасна
09:49, 30 июня 2017 Погода в Приморье сегодня опасна

Синоптики прогнозируют сильный дождь