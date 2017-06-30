Авария с перевёртышем произошла в Приморье

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

В Приморье произошла серьезная авария, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился в Чугуевке, село в Чугуевском районе Приморья. По неизвестным пока причинам произошло столкновение двух автомобилей: легковушки и джипа. Информации о пострадавших пока нет. От удара джип не удержался на трассе и опрокинулся набок. Легковушку отбросило в сторону. Автомобили получили серьезные повреждения.

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

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