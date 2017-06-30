Военный самолет загорелся в Приморье

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты

Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

В четверг, 29 июня, на аэродроме села Воздвиженка загорелся военный самолет ТУ-16, сообщает РИА VladNews.

Как можно разглядеть на видео, возгорание произошло в кабине пилотов. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению.

По предположениям местных жителей, военный памятник подожгли местные жители, чтобы в дальнейшем его сдать на металлолом.

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