Во Владивостоке прошло очередное заседание городской комиссии по охране труда

По всем случаям нарушений выписаны административные штрафы на общую сумму более 700 тысяч рублей

Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

В администрации Владивостока 29 июня прошло очередное заседание городской межведомственной комиссии по охране труда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Его участники обсудили, как решаются вопросы охраны труда в рыбопромышленных компаниях и не предприятиях автомобильного транспорта.

Прошло заседание под председательством начальника управления по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации города Леонида Симанчука. Кроме членов комиссии, на заседании присутствовали представители рыбодобывающих и рыбообрабатывающих предприятий города, допустивших случаи производственного травматизма.

«Специалисты Управления Роспортребнадзора по Приморскому краю за период с 2015 года по настоящее время провели проверки 14 владивостокских организаций, которые осуществляют свою деятельность в сфере добычи и обработки рыбы, – отчитался начальник отдела надзора на транспорте, гигиене труда и радиационной гигиене управления Дмитрий Транковский. – Выявлено 43 нарушения. В организациях нарушается порядок проведения предварительных и периодических медосмотров, отсутствуют документы, подтверждающие безопасность имеющихся на судне продуктов, отсутствуют протоколы лабораторных исследования питьевой воды, допускаются другие нарушения».

По всем случаям нарушений выписаны административные штрафы на общую сумму более 700 тысяч рублей, даны предписания на устранение нарушений.

С докладом «О состоянии условий и охраны труда на предприятиях автомобильного транспорта Владивостокского городского округа» выступил Вячеслав Ковалев, зам. начальника управления по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации города.

«Сегодня во Владивостоке осуществляют производственную деятельность 222 автотранспортных организации, общая численность работающих в отрасли составляет 2 008 человек, – сообщил он. – В 2015 году на таких предприятиях зарегистрировано три несчастных случая, в 2016 году – два. Все они со смертельным и тяжелым исходом. Основными причинами производственного травматизма явились нарушение правил дорожного движения и нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств. В этом году несчастных случаев на производстве со смертельным и тяжелым исходом в организациях автотранспорта города не зарегистрировано».

С докладами на заседании комиссии также выступили государственный инспектор труда Государственной инспекции труда в Приморском крае Ольга Радько, главный специалист 1 разряда управления по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации города – секретарь городской межведомственной комиссии Дмитрий Кириленко, старший государственный инспектор отдела контроля международных и автомобильных перевозок и автодорожного надзора Управления государственного автодорожного надзора по Приморскому краю Сергей Лемеш.

Руководителям рыбодобывающих и автотранспортных предприятий рекомендовано обеспечить безопасность производства работ в соответствии с требованием соответствующих законов и правил, осуществлять меры по обновлению основных производственных фондов и внедрению современных и безопасных технологий, усилить контроль за прохождением работниками медосмотров.

Следующее заседание городской межведомственной комиссии по охране труда состоится в сентябре.