Авария с пострадавшими произошла на трассе в Приморье

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Серьезная авария произошла в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился на трассе Владивосток - Находка, в районе поселка Штыково, Шкотовский район. По неизвестным пока причинам один из автомобилистов не справился с управлением своего транспортного средства и протаранил автомобиль второго участника ДТП в бок. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники скорой помощи.

Сейчас движение на данном участке трассы затруднено. На месте работают сотрудники ДПС.

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