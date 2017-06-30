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Авария с пострадавшими произошла на трассе в Приморье

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Серьезная авария произошла в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился на трассе Владивосток - Находка, в районе поселка Штыково, Шкотовский район. По неизвестным пока причинам один из автомобилистов не справился с управлением своего транспортного средства и протаранил автомобиль второго участника ДТП в бок. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники скорой помощи.

Сейчас движение на данном участке трассы затруднено. На месте работают сотрудники ДПС.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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