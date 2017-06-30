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Фоторепортажи

Персональная выставка Алексея Воронина открылась во Владивостоке

Фоторепортаж РИА VladNews
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 30 июня, в центре современного искусства «Артэтаж» открылась персональная выставка фотографа Алексея Воронина «Объектив «Владивостока», сообщает РИА VladNews. Выставка посвящена сразу двум событиям – 157-летию города и 28-летию газеты «Владивосток».

Портреты, пейзажи, жанровые зарисовки – всего 40 работ, посвящённых любимому городу, – увидят посетители выставки. Как отметил Алексей Воронин, все фотографии сделаны с 2013 года - во время работы фотокорреспондентом в газете «Владивосток».

Напомним, решение о создании центра современного искусства принял глава Владивостока Игорь Пушкарёв. В 2015 году известный галерист и основатель галереи "Артэтаж" Александр Городний по договорённости с мэром передал в дар городу свою коллекцию живописи, скульптуры, других художественных работ, которую он собирал долгие годы. Центр современного искусства в старинном особняке на Океанском проспекте был открыт 30 июня 2016 года.

На открытии выставки побывал и фотокорреспондент РИА VladNews. 

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