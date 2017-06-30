Пьяный приморец решил покататься на чужом авто

Расследование уголовного дела завершено

Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

В Находке окончено расследование уголовного дела по обвинению жителя города в угоне автомобиля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что 41-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил покататься на чужом автомобиле. Так как раньше он занимался ремонтом транспортных средств, ему не составило труда открыть и завести автомобиль Toyota Sprinter лезвием ножа.

На похищенной иномарке злоумышленник отправился в город Партизанск. По дороге он успел немного протрезветь и осознать последствия совершенного преступления. Оставив похищенный автомобиль в центре Партизанска, он вернулся домой на рейсовом автобусе.

В ходе розыска автомобиль был обнаружен и возвращен законному владельцу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет.

В настоящее время расследование завершено, дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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