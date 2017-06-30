Во Владивостоке произошло ДТП с пострадавшими

Два человека госпитализированы

Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 30 июня, во Владивостоке произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали два человека, сообщает РИА VladNews.

Транспортное происшествие произошло в районе Проспекта 100-лет Владивостока, 28. Участниками транспортного происшествия стали Toyota Axio, Mitsubishi Pajero и Suzuki Wagon R.

По словам очевидцев, Toyota двигалась в прямом направлении, за ним следовал автомобиль Mitsubishi Pajero, в тот момент как Suzuki вылетел на полосу встречного движения, протаранив Axio со стороны водителя.

В результате транспортного происшествия водители Suzuki и Toyota госпитализированы.

В настоящее время все подробности случившегося выясняются.

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