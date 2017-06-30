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Жительница Приморья лишилась дорогого джипа из-за долгов по кредиту

Внедорожник помещен на стоянку временного хранения
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Жительница Приморья лишилась дорого внедорожника из-за долга по кредиту, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморью.

В отдел судебных приставов поступил исполнительный документ об обращении взыскать заложенное имущество - автомобиль Toyota Land Cruiser. Джип принадлежал жительнице Находки, которая задолжала кредитным учреждением около полумиллиона рублей.

Судебный пристав установил, что автомобилем пользуется отец должницы, который является поручителем по кредиту дочери.Автомобиль марки Toyota Land Cruiser был изъят и с помощью эвакуатора помещен на стоянку временного хранения.

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