В ИК Приморья в чайных пакетиках были обнаружены наркотики

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Сотрудники ГУФСИН во время досмотра при передачи одному из осужденных сотрудники учреждения обнаружили и изъяли несколько чайных пакетов, внутри которых были спрятаны полимерные свертки с неизвестным веществом. Проведенная экспертиза подтвердила, что обнаруженное вещество имеет наркотическое происхождение, сообщает РИА VladNews cо ссылкой на пресс-службу ГУФСИН.

Свертки с наркотическими веществами были обнаружены полимерные свертки с неизвестным веществом. Свертки были спрятаны ухищренным способом – в пакетиках чая. В результате проведенной экспертизы выяснилось, что изъятое вещество является наркотическим – смесью, содержащей производное N-метилэфедрона общей массой более 0,59 грамм.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.