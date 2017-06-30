В выходные владивостокский фуникулер будет работать до часу ночи

Владивосток отмечает день рождения

Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

1 июля, в день празднования 157-й годовщины Владивостока, работа фуникулёра будет продлена до 23 часов 30 минут, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Об этом сообщили в управлении транспорта администрации города.

«Мы традиционно продлеваем работу фуникулера в День города, - отметила директор фуникулера Светлана Латышева. – И хотя Владивосток празднует именины 2 июля, в этом году основные праздничные мероприятия в городе пройдут на день раньше, уже завтра».

Напомним, торжественные и праздничные мероприятия в краевом центре начались 29 июня, продолжатся сегодня и завтра. Девизом торжеств является слоган «Владивосток – планета без границ». Завершится празднование 1 июля в 22 часа красочным фейерверком.