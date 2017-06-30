В Приморье разыскивают девочку из Якутии

Мать и дочь переехали во Владивосток и пропали

Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке разыскивают несовершеннолетнюю девочку, сообщает корреспондент РИА VladNews.

21 мая из Якутии во Владивосток выехала семья из двух человек: мать и дочь. 11-летнюю девочку зовут Зарина. Предположительно мать и дочь проживали во Владивостоке в районе улицы Добровольского, 9. Немногим позже семья перестала выходить на связь и была объявлена в розыск. Известно, что мать девочки Зарины находится на учете у психиатра.

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