Во Владивостоке ГИБДД за день наказала более 100 пешеходов

Произошло 48 аварий

Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

На дорогах Владивостока в четверг, 29 июня, произошло 48 различных ДТП, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В том числе - 34 аварии с материальным ущербом. Участники 6 ДТП составили европротоколы.

Жители и гости города в этот день нарушили ПДД 328 раз.

Инспекторами ДПС составлены соответствующие протоколы: 16 по пьяной езде, 14 по перевозке не пристегнутых спецустройствами детей. Составлено 17 протоколов по тонировке не по ГОСТу, 36 - по нарушениям правил парковки.

"Вручную" сотрудники ГАИ Владивостока отловили за сутки 17 нарушителей скоростного режима. На СВЗТ доставлено 35 автомобилей.

По случаям не предоставления водителями преимущества пешеходам составлен 61 протокол. В свою очередь, пешеходы, пересекавшие дороги в неположенных местах, получили на руки от ГИБДД 107 копий протоколов об административных нарушениях.

Водители автобусов пойманы на 4 нарушениях ПДД, а таксисты - на 10.