Во Владивостоке ГИБДД за день наказала более 100 пешеходов

На дорогах Владивостока в четверг, 29 июня, произошло 48 различных ДТП, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В том числе - 34 аварии с материальным ущербом. Участники 6 ДТП составили европротоколы.
Жители и гости города в этот день нарушили ПДД 328 раз.
Инспекторами ДПС составлены соответствующие протоколы: 16 по пьяной езде, 14 по перевозке не пристегнутых спецустройствами детей. Составлено 17 протоколов по тонировке не по ГОСТу, 36 - по нарушениям правил парковки.
"Вручную" сотрудники ГАИ Владивостока отловили за сутки 17 нарушителей скоростного режима. На СВЗТ доставлено 35 автомобилей.
По случаям не предоставления водителями преимущества пешеходам составлен 61 протокол. В свою очередь, пешеходы, пересекавшие дороги в неположенных местах, получили на руки от ГИБДД 107 копий протоколов об административных нарушениях.
Водители автобусов пойманы на 4 нарушениях ПДД, а таксисты - на 10.