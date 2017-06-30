Серьезная авария произошла в Приморье

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

В Приморье столкнулись два легковых автомобиля, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в городе Большой Камень, в районе улицы Гагарина, 19. Участниками лобового столкновения стали два автомобиля: Toyota Ractis и кроссовер Nissan Qashqai. По предварительной информации, один из участников движения не предоставил преимущество второму, в результате чего и произошло столкновение лоб в лоб. Автомобили получили серьезные повреждения. Из водителей и пассажиров никто не пострадал.

Очевидцы происшествия сообщают, что в районе улицы Гагарина из-за ДТП образовался внушительный затор.

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