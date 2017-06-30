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Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

ФК «Луч-Энергия» продолжает учебно-тренировочные сборы. В Минске «желто-синие» провели товарищеский матч с «Шинником» из Ярославля. Кроме того, спидвеисты из Владивостока остались без гостей. На первую домашнюю гонку сезона в краевой центр не приехали гонщики клуба «Октябрьский». И ещё. Соревнования по маунтинбайку проедут во Владивостоке. Приморские спортсмены поборются в дисциплине «Кросс-кантри», сообщает РИА VkadNews со ссылкой на VIII канал.