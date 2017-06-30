ФК «Луч-Энергия» продолжает учебно-тренировочные сборы. В Минске «желто-синие» провели товарищеский матч с «Шинником» из Ярославля. Кроме того, спидвеисты из Владивостока остались без гостей. На первую домашнюю гонку сезона в краевой центр не приехали гонщики клуба «Октябрьский». И ещё. Соревнования по маунтинбайку проедут во Владивостоке. Приморские спортсмены поборются в дисциплине «Кросс-кантри», сообщает РИА VkadNews со ссылкой на VIII канал.
ФК «Луч-Энергия» продолжает учебно-тренировочные сборы
Новости спортаВладивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
09:15, 30 июня 2017 Администрация Владивостока отчиталась за бюджет 2016 года
Значительную часть денег потратили на благоустройство Владивостока
13:10, 29 июня 2017 Приморье: вырубку деревьев отслеживают с космоса
Необходимо навести порядок в лесопользовании
12:03, 29 июня 2017 Дзюдоситы Дальнего Востока отобрались на финал летней спартакиады учащихся России
Первенство состоится в августе
11:18, 29 июня 2017 Газета "Владивосток" отмечает 28 лет
Почти круглая дата
19:13, 28 июня 2017 Футбольный клуб "Луч-Энергия" окажется под судебным присмотром
Новости спорта
18:09, 28 июня 2017 Владивосток лидирует по числу обращений с укусами клещей
Опасный сезон
17:31, 28 июня 2017 Владивосток попал в различные рейтинги 2017 года
Местные жители активно голосуют за свой город