Пьяный житель Приморья напал на сотрудника полиции

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

19-летний житель Артема признан виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Ранее в отдел полиции был доставлен молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, для составления протокола об административном правонарушении.

В отделе полиции мужчина повел себя агрессивно. Задержанный ругался, размахивал руками, цеплялся за форменное обмундирование полицейских, высказывая в их адрес угрозы убийством. В довершение напал на сотрудника дежурной части.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 55 тысяч рублей.