В выходные владивостокский фуникулер будет работать до часу ночи 11:57, 30 июня В выходные владивостокский фуникулер будет работать до часу ночи
В Приморье разыскивают девочку из Якутии 11:46, 30 июня В Приморье разыскивают девочку из Якутии (Фото)
Во Владивостоке произошло ДТП с пострадавшими 11:35, 30 июня Во Владивостоке произошло ДТП с пострадавшими (Фото)
Новостная лента
Июнь, 30 пятница
12:08
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
12:08
Константин Межонов: Владивосток развивается, несмотря ни на что
11:57
В выходные владивостокский фуникулер будет работать до часу ночи
11:46
В Приморье разыскивают девочку из Якутии Фото
11:35
Во Владивостоке произошло ДТП с пострадавшими Фото
11:22
Серьезная авария произошла в Приморье Фото
11:10
ФК «Луч-Энергия» продолжает учебно-тренировочные сборы Видео
10:59
Пьяный житель Приморья напал на сотрудника полиции
10:48
В Воронеж из Приморья было отправлено 160 тонн недомороженной рыбопродукции
10:33
Константин Межонов поздравил владивостокцев с наступающим днем рождения Владивостока
10:22
Жители Приморья стали чаще жаловаться на некачественную обувь, мобильные телефоны и мебель
10:11
За сутки в Приморье потушили пять пожаров
10:00
Во время пожара во Владивостоке спасен мужчина
10:00
Во Владивостоке во дворах опасно парковаться Фото
09:49
Погода в Приморье сегодня опасна
09:38
Два авиарейса из Владивостока задерживаются
09:27
Во Владивостоке неизвестные избили и ограбили мужчину
09:26
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
09:15
Администрация Владивостока отчиталась за бюджет 2016 года Видео
09:08
В Приморье возбуждено уголовное дело по факту нападения алабая на детей
08:59
Житель Приморья жестоко расправился с девушкой из-за личной неприязни
08:44
В центре Владивостока ограничат движение автотранспорта в субботу
08:30
Погода в Приморье по-прежнему не радует
08:06
Часть Владивостока останется без электроэнергии сегодня, 30 июня
07:20
Гороскоп на 30 июня
06:06
В День семьи, любви и верности во Владивостоке появятся 77 новых семей
05:15
Учёные предсказали учащение случаев смертельной жары
04:22
Жителей и гостей Владивостока приглашают на праздник «Город в тельняшке»
03:24
За 5 месяцев россияне потратили на иномарки 650 млрд рублей
02:16
Во Владивостоке активно поддерживают талантливую молодежь
01:01
В Первомайском районе Владивостока налажена работа по утилизации бесхозных автомобильных покрышек
00:22
Спортивный праздник прошел для воспитанников пришкольных лагерей Владивостока
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4156 (95) от 30 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Без глянца и пафоса. Только с любовью
Гостиница на Бурном уйдет по-английски?
Потусим, Владивосток?
Пробежать за миллион
Дорогие владивостокцы!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Пьяный житель Приморья напал на сотрудника полиции

По данному факту было возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

19-летний житель Артема признан виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Ранее в отдел полиции был доставлен молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, для составления протокола об административном правонарушении.

В отделе полиции мужчина повел себя агрессивно. Задержанный ругался, размахивал руками, цеплялся за форменное обмундирование полицейских, высказывая в их адрес угрозы убийством. В довершение напал на сотрудника дежурной части.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 55 тысяч рублей.

comments powered by Disqus
Похожие новости
За сутки в Приморье потушили пять пожаров
10:11, 30 июня 2017 За сутки в Приморье потушили пять пожаров

Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались один раз

Во время пожара во Владивостоке спасен мужчина
10:00, 30 июня 2017 Во время пожара во Владивостоке спасен мужчина

Причиной пожара стала электрическая проводка

Во Владивостоке неизвестные избили и ограбили мужчину
09:27, 30 июня 2017 Во Владивостоке неизвестные избили и ограбили мужчину

По данному факту было возбуждено уголовное дело

В Приморье возбуждено уголовное дело по факту нападения алабая на детей
09:08, 30 июня 2017 В Приморье возбуждено уголовное дело по факту нападения алабая на детей

Расследование уголовного дела продолжается

Житель Приморья жестоко расправился с девушкой из-за личной неприязни
08:59, 30 июня 2017 Житель Приморья жестоко расправился с девушкой из-за личной неприязни

Расследование уголовного дела завершено

Житель Приморья вырубил деревьев на 300 тыс рублей, чтобы отреставрировать баню
18:38, 29 июня 2017 Житель Приморья вырубил деревьев на 300 тыс рублей, чтобы отреставрировать баню

Суд признал злоумышленника виновным

В Приморье умер подросток во время тренировки
17:14, 29 июня 2017 В Приморье умер подросток во время тренировки

Расследование уголовного дела продолжается