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В Воронеж из Приморья было отправлено 160 тонн недомороженной рыбопродукции

Дальнейшая транспортировка продукции была остановлена
Фото: ozpp.ru Фото: ozpp.ru
Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Более 160 тонн недомороженной дальневосточной рыбной продукции хотели отправить из Приморья в город Воронеж. Дальнейшее движение вагонов остановлено. Продукция отправлена на дозаморозку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Россельхознадзор.

Инспекторы Россельхознадзора во время проверки на ж/д станции «Первая речка» выявили 4 вагона со 160 тоннами недомороженной рыбной продукции. Рефсекция была полностью загружена и готова к отправке в город Воронеж.

Было установлено, что температура в толще отправляемых на запад России тихоокеанской сельди, фарша трески и минтая составила от минус 12,9 °С до минус 15,2 °С при необходимых минус 18 градусах.

После дозаморозки от продукции будут отобраны пробы и направлены на проведение лабораторных испытаний по показателям безопасности и качества. Решение о дальнейшей отправке будет принято после получения лабораторных результатов.

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