Константин Межонов поздравил владивостокцев с наступающим днем рождения Владивостока 10:33, 30 июня Константин Межонов поздравил владивостокцев с наступающим днем рождения Владивостока
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Константин Межонов поздравил владивостокцев с наступающим днем рождения Владивостока

Торжественные мероприятия, посвящённые 157-летию Владивостока, пройдут в столице Приморья
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов поздравил владивостокцев с наступающим днем рождения Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Дорогие владивостокцы! 

От всей души поздравляю вас с наступающим днем рождения нашего любимого города. Владивостоку 2 июля исполняется 157 лет.

Владивосток – уникальный город со славной и яркой историей и культурой, с особенным ландшафтом и климатом, Но самое главное богатство нашего города – вы, его жители, мужественные, уверенные в себе, не боящиеся никаких трудностей, энергичные, обаятельные и творческие.

Владивосток в последние годы переживает период небывалого активного развития. Сбылась мечта многих поколений – возведены замечательные мосты, мы с удовольствием пользуемся новыми дорогами, заселяем современные жилые дома. У нас построены и обустроены уютные скверы, все наши малыши обеспечены местами в детских садах, а студенты и преподаватели заполняют аудитории огромного кампуса федерального университета на острове Русский.

Вместе мы продолжаем строить новый Владивосток.

В наших с вами силах сделать так, чтобы наш города стал еще лучше и красивее, чтобы жить в нем было еще приятнее и комфортнее. Чтобы наши дети, внуки и правнуки любили прекрасный город у моря так же, как и мы.

Желаю каждому жителю Владивостока - лучшего города на Земле здоровья, счастья и благополучия! С праздником, с Днем города!

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