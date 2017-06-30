Во Владивостоке во дворах опасно парковаться

Утренние "чудеса" около жилых домов

Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Парковка во дворах Владивостока порой чревата последствиями - далеко не всегда приятными. Что наверняка и почувствует на себе владелец малолитражки Honda, припарковавшийся перед подъездом дома по проспекту Красного Знамени, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Но далеко не всегда все заканчивается столь печально, и тогда водитель может оказаться просто в глупом положении. Как это и произошло с водителем микроавтобуса, припарковавшимся во втором ряду в другом дворе на проспекте Красного Знамени - а потом оставшемся в одиночку посреди двора: