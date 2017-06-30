Жители Приморья стали чаще жаловаться на некачественную обувь, мобильные телефоны и мебель

Специалисты провели проверку

Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Жители Приморья стали чаще жаловаться некачественную обувь, мобильные телефоны и мебель, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрацию края.

За пять месяц 2017 года было проведено 160 экспертиз промтоваров, из них – 80 потребительских. В основном жители края жаловались на некачественную обувь, мобильные телефоны и мебель.

Специалисты провели 31 экспертизу обуви, 22 сложно-бытовой техники и телефонов, 12 экспертиз мебели, девять швейных и трикотажных изделий и шесть ювелирных украшений и часов. Большая часть товаров оказалась с дефектами, что подтверждает правоту потребителя.